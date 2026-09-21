Ram Mandir News: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को बताया है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरा की जांच कर रही SIT चार दिन बाद या उससे पहले अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर देगी।

बता दें कि कोर्ट ने ही यह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने की।

समय-सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है- सॉलिसिटर जनरल

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बताया कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद से कानूनी तौर पर तय 90 दिन की समय-सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “पहली गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन 25 सितंबर को पूरी हो रही है, ऐसे में हमें चार्जशीट दाखिल करनी होगी, वरना उन्हें (आरोपियों को) डिफॉल्ट जमानत मिल जाएगी।” सुप्रीम कोर्ट ने SIT की ओर से सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट को भी देखा।

कैसे मिल जाएगी आरोपियों जमानत?

जानकारी दे दें कि CrPC की धारा 167 (2) के तहत, अगर जांच एजेंसी तय समय-सीमा (60 या 90 दिन) के भीतर ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, तो आरोपी कानूनी तौर पर जमानत पाने का हकदार हो जाता है। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 187 पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 167(2) की जगह ले ली है।

स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें- कोर्ट

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने SIT से कहा था कि वह अपनी जांच तेजी से पूरा करें और उसके नतीजे तक पहुँचे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि एसआईटी मंदिर चंदा चोरी के मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल भी करे। 27 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए IGP किरण एस की अध्यक्षता में चार सदस्यीय SIT के गठन का संज्ञान लिया था।

कोर्ट ने यूपी सरकार से जांच टीम में एक फोरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने के लिए भी कहा था। बेंच ने कहा था कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बेंच ने आदेश में SIT को दो सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया था। 20 जुलाई को कोर्ट ने यूपी सरकार से राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा था।

पुलिस से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

13 जुलाई को कोर्ट ने यूपी पुलिस को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। इसने दान में कथित चोरी की निष्पक्ष और समय-सीमा के भीतर जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भी जारी किया था।

राम मंदिर में दान में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद, RJD सांसद सुधाकर सिंह समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में मामले की जांच CBI से और ट्रस्ट के वित्त का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की थी।

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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को लेकर पिछले कुछ महीनों में काफी सवाल उठे हैं। इसके चलते नए सीईओ की नियुक्ति के बाद से ट्रस्ट व्यवस्थाओं और वित्तीय हिसाब-किताब को लेकर ज्यादा सख्त हो गया है। इसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ट्रस्ट अब ने मंदिर के सभी कर्मचारियों की मॉनीटरिंग करेगा और इसके लिए कर्मचारियों से उनकी सारी जानकारी भी मांग ली गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें