उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर की गलती से मतदाता सूची में ‘रामहित यादव’ का नाम बदलकर ‘राम ने यादव को मारा’ लिख दिया गया। नाम को हिंदी में सही तरीके से लिखने के बजाय उसका गलत अनुवाद कर दिया गया। इस गलती पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा है।

शुक्रवार को विधान परिषद की पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन सीटों पर चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इन सीटों की मतदाता सूची में कुल 14.81 लाख नाम दर्ज हैं। इनमें से 158 नामों में गड़बड़ी मिली है। कुछ मतदाताओं के नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम अजीब तरीके से दर्ज हो गए थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने इन गड़बड़ियों के लिए सॉफ्टवेयर की खामियों और मानवीय लापरवाही, दोनों को जिम्मेदार बताया है।

गड़बड़ियां कैसे हुईं?

विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पहली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई थी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के मुताबिक, सॉफ्टवेयर को अंग्रेजी में लिखे नामों को हिंदी में ट्रांसलिट्रेशन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ मामलों में नामों को उसी तरह हिंदी में लिखने के बजाय उनका अर्थ ही बदलकर अनुवाद कर दिया गया।

उदाहरण के लिए ‘Ramhit Yadav’ नाम गलती से ‘Ram hit Yadav’ दर्ज हो गया। सॉफ्टवेयर ने इसे किसी व्यक्ति के नाम के बजाय एक वाक्य समझ लिया और हिंदी में इसका अनुवाद ‘राम ने यादव को मारा’ कर दिया।

CEO कार्यालय ने बताया कि सॉफ्टवेयर से हुई इन गलतियों को सुधारने के लिए एडिटिंग की सुविधा दी गई थी। लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी दर्ज की गई जानकारी की जांच करना और गलतियों को ठीक करना था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से कुछ गलतियां मतदाता सूची में बनी रहीं।

एक अन्य मामले में पिता के नाम की जगह कथित तौर पर ‘B Com’ दर्ज कर दिया गया। CEO कार्यालय ने इसे मानवीय गलती या लापरवाही बताया।

कुल 14.81 लाख प्रविष्टियों की तुलना में ऐसी गलतियों की संख्या कम थी। हालांकि गलतियों की प्रकृति ने जानकारी की जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव में मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी का सही होना बेहद जरूरी है।

कार्रवाई की मांग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने बताया कि इन मतदाता सूचियों के लिए संबंधित मंडलायुक्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) हैं जबकि संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) की जिम्मेदारी संभालते हैं। इन अधिकारियों से मतदाता सूची में मिली गड़बड़ियों को लेकर जवाब मांगा गया है।

CEO कार्यालय ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि इन गलतियों के कारण मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

इस हफ्ते की शुरुआत में CEO कार्यालय ने एक अलग स्पष्टीकरण जारी किया था। इसमें कहा गया था कि 23 अक्टूबर यानी मतदान के दिन मतदाता सूची में छोटी-मोटी लिखने या छपाई की गलतियों के कारण किसी भी मतदाता को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा।

CEO नवदीप रिणवा ने कहा था कि अगर अनुमत दस्तावेजों या मतदाता सूची में दर्ज अन्य जानकारियों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान की पुष्टि हो जाती है तो इन गड़बड़ियों के बावजूद मतदानकर्मियों को उसे वोट डालने की अनुमति देनी होगी।

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बिहार और उत्तर प्रदेश समेत चार राज्यों में 28 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों के पीछे लामबंद हैं, तो कुछ सीटों पर बगावत देखने को भी मिले। बिहार में पटना स्नातक सीट काफी चर्चा में रहा, जहाँ जदयू नेता अनंत सिंह जदयू उम्मीदवार नीरज सिंह का ही विरोध करने लगे। महाराष्ट्र में भी स्थिति कुछ अलग नहीं रही। भाजपा ने हाई स्टेक नागपुर स्नातक सीट से अपने उम्मीदवार सुधाकर कोहले को उतारा, तो पूर्व भाजपा विधायक अनिल सोले ने बगावत कर दी।