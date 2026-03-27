देशभर में आज राम नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस सबके बीच श्रीनगर में तीन दशकों से बंद पड़े एक मंदिर को दोबारा खोला गया। 35 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़ा यह मंदिर गुरुवार को भव्य राम नवमी समारोह के साथ फिर से खोल दिया गया।

हब्बाकदल इलाके में स्थित रघुनाथ मंदिर को उस समय बंद कर दिया गया था जब उग्रवाद के कारण कई कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी। गुरुवार को इसके फिर से खुलने पर समुदाय के कई सदस्यों के साथ-साथ इलाके के निवासी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे।

35 सालों बाद मंदिर में मनाई गयी राम नवमी

श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लबरू ने उद्घाटन समारोह में कहा, “हम यहां कई सालों बाद राम नवमी मना रहे हैं। यह सभी के सहयोग से संभव हुआ है, नागरिक प्रशासन, पुलिस, क्षेत्र के निवासियों और इस मंदिर के कामकाज का प्रबंधन करने वाले लोगों के सहयोग से।” उन्होंने आगे कहा, “इस महीने हमने नवरात्रि, नवरोज मनाया और अब हम राम नवमी मना रहे हैं। ये सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल और सकारात्मक सहयोग के साथ मनाए गए हैं।”

फतेहकदल निवासी अब्दुल राशिद ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “मंदिर लंबे समय से हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा रहा है, हमें खुशी है कि राम नवमी के अवसर पर इसे फिर से खोल दिया गया है।” उन्होंने आगे कहा, “हमारी कामना है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी घाटी लौट आएं और पहले की तरह हमारे बीच रहें।”

कश्मीरी पंडितों के लिए महत्वपूर्ण है मंदिर

श्रीनगर का रघुनाथ मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसका कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत महत्व है। इसका निर्माण 1857 में महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू के रघुनाथ मंदिर की तर्ज पर करवाया था । हालांकि, 1990 के दशक की शुरुआत में जब घाटी में उग्रवाद फैला और कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी तो श्रीनगर का यह मंदिर भी कई अन्य मंदिरों की तरह बंद कर दिया गया।

साल 2020 में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मंदिर के रेनोवेशन का काम शुरू हुआ। यह कार्य जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग को सौंपा गया जिसने रेनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति ट्रस्ट (INTACH) के साथ सहयोग किया। मंदिर के प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाली समिति ने भव्य राम नवमी समारोह के साथ मंदिर के पुनः उद्घाटन का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में मंदिर में मूर्तियां स्थापित की जाएंगी।

कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी का समय

समिति के अध्यक्ष भरत रैना ने कहा, “पहले यहां राम नवमी का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता था लेकिन 36 साल पहले यह सिलसिला बंद हो गया। दशकों तक मंदिर की हालत खराब थी और जीर्णोद्धार के बाद हमने यहां राम नवमी मनाई।” उन्होंने कहा, “ये उत्सव समुदायों के बीच भाईचारे की भावना को दर्शाते हैं। हम पिछले चार दिनों से यहां हैं और हमारे मुस्लिम पड़ोसी हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी का समय आ गया है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के विधायकों ने सदन में “इजरायल मुर्दाबाद” के नारे लगाए। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर के समर्थन में बैनर भी लहराए गए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें