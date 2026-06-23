अयोध्या स्थित राम मंदिर ट्रस्ट में चंंदे से जुड़े कथित गबन के मामले में जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले से सब संत बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं।
न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, “राम भारत वर्ष की आत्मा का नाम है। राम भारत के सनातनियों के सिरमौर हैं। यह चोरी सिर्फ चोरी नहीं है। यह सनातनियों की श्रद्धा और विश्वास की चोरी है। यह पूरे भारत वर्ष के हिंदुओं के भरोसे की चोरी है।”
जगद्गुरु स्वामी सतीशाचार्य महाराज ने कहा, “हम सब संत बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। यह बहुत अच्छा नहीं है। इस प्रकार का दर्शन समूचे भारत का अध्यात्म को और सनातन को धूमिल करता है। समूचे विश्व के सामने क्या तस्वीर जा रही है? यह बहुत अच्छा नहीं ना।”
‘यह बहुत शर्मसार करने वाली घटना है’
उन्होंने कहा कि समूचे भारत के हर हिंदुस्तानी ने, हर सनातनी ने, हर राम भक्त ने अपनी गाढ़ी कमाई इसमें लगाई है। यह बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह जो कुछ हुआ, इसमें जो भी दोषी हैं, वह बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, “मैं आशा करता हूं, बहुत प्रार्थना करता हूं सरकार से, कि कम से कम राम को तो न्याय मिलना ही चाहिए। राम मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए।”
अयोध्या के सांसद बोले- यह बहुत गंभीर मामला, सरकार छिपा रही है
राममंदिर दान से जुड़े कथित चोरी के मामले पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है। यह चोरी या गबन नहीं, बल्कि एक बड़ी डकैती है, इसका संबंध पूरे देश से है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत होनी चाहिए थी। SIT का कोई मतलब नहीं है। 15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। सरकार इसे छिपा रही है। भगवान सब देख रहे हैं। भगवान राम इसमें शामिल लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे।
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंप दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।