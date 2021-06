अयोध्या भूमि सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंगलवार को एक बयान जारी कर खरीद सौदे और समझौते के विवरण पर विस्तार से सामने रखा। ट्रस्ट ने अपने बयान में कहा कि सौदे में नौ व्यक्ति शामिल थे और समझौते को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए उनकी सहमति से बातचीत की गई। इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट ने फैसला किया था कि सभी वित्तीय सौदे बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए जाएंगे और लेनदेन का पूरा “रिकॉर्ड” रहे।

बताया गया, “न्यास इस जमीन को खरीदने के इच्छुक था, लेकिन पहले सभी पिछले समझौतों को अंतिम रूप देना चाहते थे ताकि जमीन के स्वामित्व को मंजूरी मिल सके। इस डील में पिछले 10 साल से करीब 9 लोग शामिल थे, इन 9 लोगों में 3 मुस्लिम हैं…सभी 9 लोगों से संपर्क किया गया, बातचीत की गई। उनकी सहमति मिलने पर, वे सभी आए और अपने पिछले समझौतों को तय करने के लिए एक साथ बैठे।” बयान में कहा गया है कि जमीन के अंतिम मालिकों के साथ समझौता “पारदर्शी तरीके” से किया गया था।

ट्रस्ट ने आगे कहा कि उसने पहले ही मंदिरों और आश्रमों सहित 3-4 भूखंड खरीदे हैं, प्रत्येक खरीदे गए मंदिर/आश्रम/निजी संपत्ति के बदले “पुनर्वास और उनके भवनों के निर्माण के लिए उनकी अपनी पसंद की भूमि का एक हिस्सा और पर्याप्त धन उनको दिया जाना है।”

