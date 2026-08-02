राम मंदिर के चंदे के कथित दुरुपयोग से जुड़े विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को उनका बचाव करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आरोपों का समाधान करने के बजाय असली मुद्दे को नजर अंदाज कर रही है।
पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार मंदिर दान से संबंधित आरोपों को नजर अंदाज करते हुए विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। खेड़ा ने कहा, “सरकार पप्पू यादव और बाकी नेताओं पर सनातन धर्म के आरोप में एफआईआर करवा रही है। वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है, चंपत राय और उनके गैंग के द्वारा तब किया सनातन धर्म का अपमान नहीं होता है। लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है। यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए।”
क्या है पूरा विवाद?
अब पूरे विवाद की बात की जाए तो यह संसद में हुए एक प्रदर्शन की वजह से उपजा है। इसमें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, मंदिर के पुजारी के वेश में और अन्य विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर के दान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दान पेटी के साथ प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था।
इस विरोध प्रदर्शन के चलते बंसुरी स्वराज समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में विपक्षी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। वाराणसी में दर्ज एफआईआर के अलावा, दिल्ली में पप्पू यादव के खिलाफ एक और पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई गई है।
पुलिस के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर किए गए कृत्य और सामान्य इरादे से किए गए अपराध शामिल हैं।
परिसीमन पर खेड़ा ने किया राहुल का समर्थन
खेड़ा ने परिसीमन का विरोध करने वाले राहुल गांधी के हालिया बयानों का भी समर्थन किया और कहा कि जिन राज्यों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने की संभावना है, उन्हें इस कदम का विरोध करना चाहिए। खेड़ा ने कहा, “जिन लोगों को अपने राज्यों की चिंता है, उन्हें परिसीमन का विरोध करना चाहिए।”
हाल ही में तमिलनाडु की यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि परिसीमन राज्य के राजनीतिक प्रभाव को कम करने का एक प्रयास था। राहुल गांधी ने कहा, “भाजपा परिसीमन कराने का प्रयास कर रही है। परिसीमन का उद्देश्य लोगों को मताधिकार से वंचित करना और तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक शक्ति छीनना है। यह भाजपा की साजिश है, जो भी परिसीमन का समर्थन करता है, वह तमिलनाडु के साथ विश्वासघात कर रहा है, तमिलनाडु के भविष्य के साथ विश्वासघात कर रहा है और आरएसएस और भाजपा को तमिलनाडु के लोगों और उसके भविष्य पर हमला करने की अनुमति दे रहा है।”
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अपने खिलाफ दर्ज हो रहीं शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद पप्पू यादव ने अपने रुख को बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “क्या सनातन और मंदिर निधि को लूटने वालों को बेनकाब करना और उनके खिलाफ लड़ना गलत है? क्या मंदिरों और एक अरब भारतीयों की आस्था की रक्षा करना गलत है?” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…