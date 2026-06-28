अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। रविवार को सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी की गई। आरोपियों के पड़ोसियों से भी सवाल-जवाब किए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामाशंकर यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घरों पर रेड डाली गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर विस्तृत जांच की और यह पता लगाने की कोशिश की कि मामले से जुड़े कोई अहम सबूत छिपाए तो नहीं गए हैं।

बैंक खातों की हो रही जांच

बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान स्थानीय मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी आरोपियों के परिवार के सदस्यों से लंबी पूछताछ की गई। पुलिस की कोशिश सिर्फ चढ़ावा चोरी की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों की आय का वास्तविक स्रोत क्या था। इसके अलावा पुलिस उनके बैंक खातों और लगातार हुए लेनदेन की भी जांच कर रही है। पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस जांच के दौरान अब तक 79 लाख 85 हजार रुपये बरामद कर चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब सोमवार को सभी की दोबारा पेशी होनी है। माना जा रहा है कि पुलिस उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है।

कैसे शुरू हुई मामले की जांच?

जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के बाद 13 जून को मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी में लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर कहा है कि एसआईटी जांच पूरी होने के बाद “दूध का दूध और पानी का पानी” हो जाएगा।

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