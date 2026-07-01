अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में है। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। अयोध्या पुलिस ने मंगलवार को अदालत से अनुमति लेने के बाद दान चोरी मामले के एक आरोपी अविनाश शुक्ला से जिला जेल में पूछताछ की। सिटी सर्कल अधिकारी आशुतोष तिवारी ने जेल में अविनाश शुक्ला से पूछताछ की। यह पूछताछ राम मंदिर में चढ़ाए गए नकद दान के कथित दुरुपयोग की चल रही जांच का हिस्सा थी।

अविनाश शुक्ला उन आठ आरोपियों में शामिल है जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस नकदी की गिनती और मिलान प्रक्रिया में अविनाश की कथित भूमिका की जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार अविनाश शुक्ला दान की गिनती के हर दौर के बाद नकदी के मिलान में सक्रिय रूप से शामिल था। पुलिस को संदेह है कि गिनती प्रक्रिया के दौरान नकदी के रिकॉर्ड में हेरफेर और धन के दुरुपयोग में अविनाश की अहम भूमिका थी।

सीसीटीवी कैमरों की जांच

पुलिस उन सबूतों की जांच कर रहे हैं जिनसे पता चलता है कि अविनाश शुक्ला दान की गिनती के दौरान नियमित रूप से सीसीटीवी कैमरों के ठीक सामने खड़े हो जाता था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या यह जानबूझकर निगरानी फुटेज से गतिविधियों को छिपाने या बाधित करने के लिए किया गया था।

सूत्रों के अनुसार सीओ आशुतोष तिवारी ने अविनाश शुक्ला से नकदी गिनती की प्रक्रिया, मिलान प्रक्रिया, दान की रकम के लेन-देन और गिनती के दौरान अन्य आरोपियों की भूमिका के बारे में पूछताछ की। पुलिस कथित गबन को संभव बनाने वाली घटनाओं के क्रम का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा 5 जून को रिकॉर्ड किए गए राम मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को बरामद करने के बाद भी उनसे पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस की वर्दी पहने लोग और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं।

काले रंग का बैग ले जाता दिखा अविनाश

फुटेज में कथित तौर पर अविनाश शुक्ला एक काले रंग का बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस का दावा है कि इसमें कथित तौर पर चोरी किए गए दान की रकम का कुछ हिस्सा था। पुलिस ने कहा कि पूछताछ का उद्देश्य अन्य आरोपियों और गवाहों से दर्ज किए गए बयानों की पुष्टि करना और जांच के दौरान इकठ्ठा किए गए दस्तावेज और सबूतों को वेरीफाई करना है।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अन्य सात आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ ​​टीन्नू, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, रामशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव से भी अदालत की अनुमति मिलने के बाद चरणबद्ध तरीके से जेल में पूछताछ की जाएगी। अयोध्या पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज, वित्तीय रिकॉर्ड, नकदी मिलान दस्तावेज और अन्य सबूतों की जांच कर कथित धोखाधड़ी की सीमा का पता लगा रही है।

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें