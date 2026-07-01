राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार 8 में से 6 आरोपी वाराणसी स्थित एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते थे, जो अयोध्या के राम मंदिर में नकदी गिनने का काम वाले लोगों को मुहैया कराती थी।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के डेटाबेस के अनुसार, यह एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विस दिसंबर 2017 में वाराणसी के पंजीकृत पते और एक लाख रुपये की चुकता पूंजी के साथ बनाई गई थी।

SBI ने दिया था कंपनी को काम

एचटी के मुताबिक, वाराणसी स्थित सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के मालिक और निदेशक गौरव सिंह ने बताया कि नकदी गिनने की प्रक्रिया के लिए अयोध्या स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की नई घाट शाखा ने इस एजेंसी को काम सौंपा था। शाखा उन तीन बैंक शाखाओं में एक हैं जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का खाता है। उन्होंने आगे बताया कि बैंक शाखा ने नकदी गिनने वाली टीम में शामिल किए जाने वाले 19 लोगों के नामों की सिफारिश की थी।

बांच्र ने की 19 लोगों की सिफारिश

उन्होंने आगे कहा, “आमतौर पर कॉर्पोरेट कार्यालय ही कर्मचारियों की मांग करता है, लेकिन इस मामले में स्थानीय शाखा ने 19 कर्मचारियों को शामिल करने को कहा। इस मामले में बैंक शाखा ने हमसे अपने पहले से तैनात 19 कर्मिचारियों को अपने साथ शामिल करने और शाखा को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिसे हमने मान लिया। यह मांग स्थानीय शाखा ने की थी।”

SBI ने कहा कि वह एसआईटी के साथ सहयोग कर रहा है। एक बयान में एसबीआई ने कहा कि उसने जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से ट्रस्ट को बैंकिंग सेवाएं दे रहा है। लखनऊ के एक अधिकारी ने नाम न जगजाहिर करने की शर्त पर कहा कि आमतौर पर इस तरह के कार्पोरेट या केंद्रीकृत स्तर पर की जाती है।

एजेंसी की वेबसाइट के मुताबिक, यह 15 राज्यों में काम करती है और इसके ग्राहकों में कई सरकारी कंपनियां शामिल हैं।

टिन्नू को भी मिलती थी सैलरी

अयोध्या पुलिस की ओर से भ्रष्टाचार विरोधी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रजत वर्मा की कोर्ट में पेश दस्तावेजों से पता चलता है कि आठ आरोपियों में से छह को वाराणसी स्थित एजेंसी भी सैलरी दे रही थी। मामले की जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों ने कहा अब तक गिरफ्तारी किए गए आठ में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राम शंकर, टिन्नू, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर मिश्रा और करुणेश पांडेय शामिल हैं।

ट्रस्ट के एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, राम शंकर यादव को ट्रस्ट द्वारा वेतन दिया जाता था और सुभाष सैलरी नहीं लेते थे, जो एक पूर्व बैंक कर्मचारी थे। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा आपस में रिश्तेदार हैं ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के परिचित हैं।

गौरव सिंह ने बताया कि इन 19 लोगों में से हर एक को करीब 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाती थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने साल 2000 में एक स्वामित्व इकाई के रूप में स्थापना की थी, फिर यह आगे बढ़ी और साझेदारी फर्म में बदल गई और 2017 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। तब मैं इसका निदेशक बना।

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अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में अब तक का बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों के पास सबसे अधिक नकदी अविनाश शुक्ला नाम के शख्स के पास मिली है। इधर पुलिस ने बुधवार को आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के घर छापेमारी की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें