Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कृत्य करने वालों को महादंड मिलेगा।

भोपाल में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, “भगवान राम जी के यहां पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था, तो उसके समूल वंश का नाश हो गया था। लाखों-करोड़ों लोगों के श्रद्धा के केंद्र, भगवान के यहां पर रहकर जो भगवान के धर्म से भयभीत नहीं हुआ और इस तरह का कृत्य किया, निश्चित है कि वो महादंड पाएगा।”

सनातनी वैष्णव परंपरा के लोगों को ही भगवान की सेवा का काम मिलना चाहिए- शास्त्री

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, “धर्म विरोधी ताकतें यही विचित्र स्थितियां बना रही हैं कि अब सभी मंदिर और संतों पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए जाएं। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनी वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए।”

चंपत राय को लेकर भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, “अब हमें इस पर तो कुछ पता नहीं लेकिन अब एसआईटी गठित है, देश में जांच एजेंसियां है, वो जांच करें और अभी जांच चल ही रही है।”

धीरेंद्र शास्त्री ने इंडोनेशिया का उदाहरण दिया

अपने संबोधन के दौरान पं. शास्त्री ने भारत में सांप्रदायिक सौहार्द की चर्चा करते हुए इंडोनेशिया का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “भारत के मुसलमानों को एक बार इंडोनेशिया जाना चाहिए, वहां पर देखना चाहिए कि वहां पर जो पांच रोजाना नमाज पढ़ते हैं, वो दीपावली का दीया भी जलाते हैं, वो राम कथा में भी आते हैं। वह सभी परंपराओं का भी सम्मान करते हैं। ऐसा हमने इंडोनेशिया में जाकर देखा। बाली

एक जगह है, जहां पर हिंदुत्व बाहुल्य लोग रहते है, वहां पर हिंदू नववर्ष पर 24 घंटे का निर्जला आहार करता है, मौन व्रत करता है और उसका समर्थन वहां के मुसलमान माइक से अजान नहीं पढ़ते हैं।”

राम मंदिर दान विवाद में आठ लोग गिरफ्तार

बता दें कि राम मंदिर के दान चोरी मामले से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इसमें विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

25 जून को ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में आठ व्यक्तियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम शामिल है। ये सभी राम मंदिर में दान गिनने वाले कर्मचारी हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कई अज्ञात व्यक्तियों का भी उल्लेख किया गया है।

यह भी पढ़ें: ‘राम मंदिर ट्रस्ट में एक मुसलमान को शामिल कर लेते…’, दान विवाद के बीच बोले असदुद्दीन ओवैसी



एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक रैली को संबोधित करते हुए हैदराबाद के सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राम मंदि ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता, तो सरकार अब तक उसका एनकाउंटर कर देती और उस घर बुलडोजर से गिरा देती। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…