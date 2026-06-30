अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गबन के मामले की जांच अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था तक पहुंच गई है। पुलिस ने मंदिर में तैनात करीब 400 निजी सुरक्षाकर्मियों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, ड्यूटी रिकॉर्ड और उनकी गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। इन सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी मंदिर के मुख्य प्रवेश और निकास द्वारों, दर्शन मार्ग और चढ़ावे के आवागमन वाले रास्तों पर थी।

पुलिस यह पता लगा रही है कि चढ़ावे के आवागमन के दौरान तय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हुआ था या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि कहीं किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना जरूरी जांच के राम मंदिर परिसर में प्रवेश या बाहर जाने की अनुमति तो नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक, जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज, प्रवेश-निकास रजिस्टर, सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी चार्ट और संबंधित अधिकारियों के बयान खंगाले जा रहे हैं। यह भी देखा जा रहा है कि घटना के समय किस सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी कहां थी और उस दौरान वहां क्या गतिविधियां हुईं।

फिलहाल किसी भी सुरक्षाकर्मी पर कोई औपचारिक आरोप नहीं

सूत्रों ने बताया कि अगर जांच में किसी निजी सुरक्षाकर्मी की लापरवाही, नियमों की अनदेखी या चोरी में किसी तरह की मिलीभगत सामने आती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अब तक किसी भी निजी सुरक्षाकर्मी पर न तो कोई औपचारिक आरोप लगाया गया है और न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच एजेंसियां पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय करने में जुटी हैं।

बीजेपी एमएलसी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र

वहीं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच और मंदिर ट्रस्ट के कामकाज में व्यापक बदलाव करने की मांग की है। प्रताप सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा से बातचीत के दौरान कहा, “राम मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है और उसमें चढ़ावे की चोरी ने लोगों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। यह घटना मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट के अधिकारियों की जवाबदेही में गंभीर कमियों को दिखाती है।”

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर चंपत राय से पुलिस ने 3 घंटे तक की पूछताछ

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। हालांकि अगर पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हुई तो आगे भी चंपत राय का बयान रिकॉर्ड कर सकती है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें