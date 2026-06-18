राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के मैनेजमेंट के लिए एक फुल-टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) या प्रशासक की जल्द नियुक्ति का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर का कामकाज अब एक छोटे जिले के एडमिनिस्ट्रेशन जैसा हो गया है और इसके लिए डेडिकेटेड प्रोफेशनल निगरानी की जरूरत है।

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रस्तावित CEO को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तहत काम करना चाहिए। साथ ही मंदिर परिसर और उससे जुड़ी गतिविधियों के रोज़ाना के मैनेजमेंट में उन्हें काफी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए।

SIT कर रही मामले की जांच

नृपेंद्र मिश्रा का सुझाव ऐसे समय में आया है जब राम मंदिर प्रशासन पर भक्तों द्वारा दिए गए चंदे के पैसे और कीमती चीज़ों के गलत इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत की अगुवाई में तीन सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अभी आरोपों की जांच कर रही है और मंदिर में डोनेशन मिलने, स्टोर करने और मैनेजमेंट को कंट्रोल करने वाले सिस्टम की जांच कर रही है।

मंदिर के कामकाज के बड़े पैमाने पर बताते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि हर दिन लगभग एक लाख भक्त मंदिर आते हैं। उन्होंने कहा, “छोटे जनपद के बराबर 71 एकड़ में गतिविधियां होती हैं।”

तिरुपति मंदिर के कामकाज से की राम मंदिर की तुलना

नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर प्रशासन की तुलना तिरुपति मंदिर के कामकाज से की। तिरुपति की देखरेख राज्य सरकार के एक एक्ट के तहत नियुक्त CEO करते हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अयोध्या मॉडल अलग होना चाहिए क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ऑटोनॉमी से समझौता किए बिना एक मॉडल तैयार करना होगा।

हालांकि नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह ट्रस्ट पर निर्भर करता है कि वह तय करे कि CEO की ज़रूरत है या नहीं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन के तौर पर उनकी नियुक्ति भी ट्रस्ट की सिफारिश पर हुई थी और वह इसके दायरे में आता है।

पीएम मोदी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उनके निजी विचार से एक मौजूदा अधिकारी के पास इस काम के लिए ज़रूरी समय के लिए बैंडविड्थ नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा, “अभी काम कर रहे अधिकारियों को कैडर और ट्रांसफर से जुड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। एक CEO को आदर्श रूप से पांच से सात साल तक काम करना चाहिए। यह ऐसा पद है जहां चौबीस घंटे ध्यान देने की ज़रूरत है।”

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र द्वारा बनाया गया था, जिसके गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और मैनेजमेंट के लिए की थी। इसकी वेबसाइट के अनुसार ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 12 केंद्र द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, और तीन ट्रस्ट की पहली मीटिंग में चुने गए हैं। भारत और उत्तर प्रदेश सरकार का एक-एक प्रतिनिधि और अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्रस्ट के एक्स-ऑफिशियो सदस्य हैं।

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अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी का मामला सुर्खियों में है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या दौरे पर हैं। हालांकि कार्यक्रम में चंपत राय नहीं दिखेंगे। पढ़ें पूरी खबर