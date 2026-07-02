अयोध्या पुलिस राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला ने पुलिस पूछताछ में नया खुलासा किया है। सूत्रों के अनुसार अविनाश ने पुलिस को बताया कि चोरी की गई नकदी को मंदिर परिसर के शौचालयों में छिपाया जाता था और फिर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाहर तस्करी करके पुलिस की पकड़ से बचा जाता था।

मंगलवार को जिला जेल में करीब दो घंटे की हिरासत में पूछताछ के दौरान ये खुलासे सामने आए। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने अविनाश शुक्ला को सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और जांच के दौरान बरामद किए गए रिकॉर्ड दिखाए। पुलिस संभवतः शौचालयों के लिए जिम्मेदार सफाई और रखरखाव कर्मचारियों से पूछताछ करेंगे ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि क्या उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि या नकदी के छिपे हुए पैकेट देखे थे।

सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण, फोरेंसिक सबूत और गवाहों के बयानों के माध्यम से आरोपों की पुष्टि की जाएगी। जांच में सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट के कथित दुरुपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। सूत्रों के अनुसार जहां एक आरोपी ने कथित तौर पर गिने गए दान से नकदी निकाली, वहीं अन्य आरोपियों ने उसके चारों ओर इस तरह से मोर्चा संभाला कि कैमरों की पकड़ में नहीं आया, जिससे चोरी को निगरानी से छिपाया जा सका।

टिन्नू के पास थी चाबी

पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर यह भी खुलासा किया कि जहां दान की राशि की गिनती होती थी, वहां की दो चाबियों में से एक आरोपी रामशंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू के पास थी, जबकि नकदी गिनने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। दूसरी चाबी गिनती प्रक्रिया की निगरानी कर रहे बैंक अधिकारियों के पास थी। पुलिस इन दावों की पुष्टि करने के लिए टिन्नू से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है कि क्या चाबी तक पहुंच ने गिनती कक्ष में अनधिकृत प्रवेश को संभव बनाया। टिन्नू वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से अब तक कुल 79.85 लाख रुपये नकद, 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी के गहने बरामद किए गए हैं। सबसे बड़ी बरामदगी कथित तौर पर अविनाश शुक्ला से हुई है। पुलिस का दावा है कि उसके पास से 20.39 लाख रुपये, 1,121 अमेरिकी डॉलर, सोने की दो चेन, सोने की एक अंगूठी और चांदी के रंग की धातु की एक वस्तु ज़ब्त की गई है। वहीं करुणेश पांडे के पास से 18.07 लाख रुपये, अनुकल्प मिश्रा के पास से 16.82 लाख रुपये, लव कुश मिश्रा के पास से 14.25 लाख रुपये, रमाशंकर मिश्रा के पास से 7.32 लाख रुपये, मनीष यादव के पास से 2 लाख रुपये और रामशंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू के पास से 1 लाख रुपये बरामद किए गए हैं।

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच पुलिस ने राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस ने चंपत राय का बयान दर्ज कर लिया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें