Ram Mandir CEO Air Marshal Jitendra Mishra: राम मंदिर चढ़ावा चोरी से हुई बदनामी के बाद श्री राम जन्मभूमितीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के व्यवस्थित और प्रभावी संचालन के लिए पहला सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) रिटायर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को बना दिया है। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में करीब चार दशक तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अभी रिटायर हो चुके हैं।

बताया जा रहा कि 39 साल तक उन्होंने एयरफोर्स में अपना सेवाएं दी हैं। वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न कमांड के चीफ भी रहे हैं। हाल ही में वे 30 अप्रैल 2026 को एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। जितेंद्र मिश्रा को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल का पुरस्कार मिला है।

यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले हैं जितेंद्र मिश्रा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जितेंद्र मिश्रा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपाररानी क्षेत्र स्थित भोपतपुरा गांव के रहने वाले हैं। भारत रक्षक वेबसाइट के मुताबिक, ग्रुप कैप्टन जितेंद्र मिश्रा 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ब्रांच में पायलट के तौर पर शामिल हुए थे, वह एक फाइटर कॉम्बैट लीडर, टेस्ट पायलट और अमेरिका की एयर यूनिवर्सिटी के एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के पूर्व छात्र भी रहे हैं।

उन्होंने एयर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल में सीनियर टेस्ट फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, मिग-21 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ टेस्ट पायलट, एयरक्राफ्ट अपग्रेड के लिए डायरेक्टर (प्रोजेक्ट्स) और Su-30 MKI एयरबेस के चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर जैसे पदों पर काम किया है।

ब्रह्मोस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में थे शामिल

चीफ टेस्ट पायलट के तौर पर भी जितेंद्र मिश्रा की कड़ी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म की वजह से नए बने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड खासा अच्छे रहे और कई रुकावटों के बावजूद प्रोडक्शन टारगेट समय पर पूरे किए। डायरेक्टर (प्रोजेक्ट्स) के तौर पर, इनकी व्यक्तिगत भागीदारी, प्लानिंग और कमिटमेंट की वजह से कई अहम प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए, जिनमें Su-30 MKI ब्लॉक IV और ब्रह्मोस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। चीफ ऑपरेशन्स ऑफिसर के तौर पर, उनकी अथक कोशिशों से बेस के ऑपरेशनल माहौल में काफी सुधार हुआ, साथ ही सुरक्षा और फ्लाइंग की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई। जून 2010 में, उन्हें फ्रांस में होने वाली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज ‘गरुड़ IV’ के लिए भारतीय वायु सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए भी चुना गया था। बेहतरीन सेवा के लिए, उन्हें राष्ट्रपति की ओर से ‘विशिष्ट सेवा मेडल’ से सम्मानित भी किया गया है।

अपने लंबे और गौरवपूर्ण करियर में जितेंद्र मिश्रा ने 18 से अधिक तरह के विमानों पर उड़ान भरी है। उन्हें 3,000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव है।

राम मंदिर ट्रस्ट के अन्य अहम और स्थाई सदस्य

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष- महंत नृत्य गोपाल दास

ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य- के. परासरन (सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता)

नए ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष- दिल्ली के महेश भागचंदका

नई महिला ट्रस्टी- शिकोहाबाद के निर्मला यादव

नए ट्रस्टी- अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन मोहन पांडे

ट्रस्ट के महासचिव- स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज

सदस्य- प्रयागराज के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज

सदस्य- उडुपी के पेजावर मठ के जगतगुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ जी महाराज

सदस्य- हरिद्वार के युगपुरुष परमानन्द जी महाराज

सदस्य- निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि महंत दिनेंद्र दास

पदेन और सरकारी सदस्य

मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष- नृपेंद्र मिश्रा

केंद्र सरकार के प्रतिनिधि- प्रशांत लोखंडे

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि- संजय प्रसाद

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अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के पहले सीईओ का ऐलान कर दिया गया है। करीब 2 महीने से चल रही इस प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव बुधवार को आया जब ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ के नाम की घोषणा की गई। एयर मार्शल (रिटायर्ड) जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया गया है। सीईओ के ऐलान के साथ-साथ ट्रस्ट के तीन नए ट्रस्टी भी बनाए गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें