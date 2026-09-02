श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इंडियन एयरफोर्ट के पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर का पहला सीईओ बना दिया है। इसके बाद जितेंद्र मिश्रा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का सीईओ बनना उनका सौभाग्य है।
इसके अलावा, ट्रस्ट ने गोविंददेव गिरि महाराज को मंदिर का महासचिव बनाया है। साथ ही तीन नए ट्रस्टी – महेश भागचंदका, एडवोकेट मदन मोहन पांडे और डॉ. निर्मला यादव, नियुक्त किए हैं। गोविंददेव गिरि महाराज अब तक कोषाध्यक्ष थे। अब महेश भागचंदका को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
मेरा चयन श्री राम का आर्शीवाद- जितेंद्र मिश्रा
राम मंदिर का पहला सीईओ बने जितेंद्र मिश्रा ने कहा, “पहले तो मैं चयन समिति का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि इतने उम्मीदवारों में से मेरा चयन किया गया। इसे मैं श्री राम का आर्शीवाद भी मानूंगा कि 43 वर्ष देश सेवा के बाद प्रभु राम ने एक और अवसर प्रदान किया कि मैं श्रीराम मंदिर और राम भक्तों की सेवा कर सकूं।”
उन्होंने कहा, “मुझे इस मौके के बारे में सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए पता चला था और उनकी प्रक्रिया और अन्य जानकारी टीवी पर आती रहती थी। हालांकि चयन समिति ही बता पाएगी की चयन के लिए सटीक प्रक्रिया क्या थी।”
हम आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे- जितेंद्र मिश्रा
उन्होंने एक सवाल पर जवाब देते हुए आगे कहा, “जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं चयन समिति और प्रभु राम का इस अवसर से आभारी हूं और मैं प्रभु राम से यह प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे समार्थ्य दें कि मैं यह दायित्व भलीभांति से निभा सकूं।” राम मंदिर ट्रस्ट पर अविश्वास से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा, “मैं बीते हुए समय के बारे में नहीं बल्कि आने वाले समय के बारे में अधिक बात करना चाहूंगा। बीते समय को भूल जाएं, हम आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे।”
VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने जताई खुशी
इन नियुक्तियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने खुशी जताई। आलोक कुमार ने कहा, “श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों ने कई अच्छी खबरें दी हैं। यह पूरे हिंदू समुदाय के लिए खुशी की बात है। गोविंददेव गिरी महाराज अब इस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमें इस बात की भी खुशी है कि मदन मोहन पांडे अब ट्रस्टी हैं; उन्होंने निस्वार्थ भाव से राम जन्मभूमि का केस लड़ा था। कानूनी मामलों को वही देखेंगे। महेश भागचंदका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के एक प्रमुख सिपाही रहे हैं। डॉ. निर्मला यादव भी ट्रस्टी हैं। उनके शामिल होने से अब समाज के कई वर्गों का ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व है।”
VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा, “‘चंदा चोरी’ की घटना के बाद से ही यह महसूस किया जा रहा था कि बिना प्रशासनिक अनुभव के इसे हल नहीं किया जा सकता। इसलिए, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) को ट्रस्ट का पहला CEO नियुक्त किया गया है। वे ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे।”
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी से हुई बदनामी के बाद श्री राम जन्मभूमितीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के व्यवस्थित और प्रभावी संचालन के लिए पहला सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) रिटायर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को बना दिया है। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में करीब चार दशक तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे अभी रिटायर हो चुके हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें