राम मंदिर निर्माण पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ट्वीट- ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी, चर्च से मस्जिद बनी हागिया सोफिया का उदाहरण दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (5 अगस्त, 2020) को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। भूमि पूजन से ठीक 15 घंटे पहले यानी मंगलवार की रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने एक विवादित ट्वीट किया जो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ। इसमें कहा गया कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी।

ट्वीट में कहा गया कि ‘बाबरी मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। दमनकारी, शर्मनाक, अन्यायपूर्ण और बहुमत को खुश करने वाले फैसले के जरिए जमीन का अपहरण कर लेने से बाबरी मस्जिद की स्थिति नहीं बदल जाएगी। दुखी होने की जरूरत नहीं क्योंकि स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं।’

हागिया सोफिया तुर्की की एक विशाल एतिहासिक इमारत हैं जो पूर्व में म्यूजियम था जिसे वहां की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया। माना जाता है कि म्यूजियम को मस्जिद में बदलने के लिए कट्टर धार्मिक छवि वाले राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हागिया सोफिया का निर्माण एक चर्च के रूप में हुआ और 1453 में इस्लामी ऑटोमन साम्राज्य के शहर पर कब्जे के बाद इसे मस्जिद में बदल दिया गया। हालांकि बाद में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 1934 में इस मस्जिद से म्यूजिम तब्दील कर दिया था। पाशा धर्म की जगह पश्चिमी मूल्यों को ज्याता तवज्जों देते थे।

#BabriMasjid was and will always be a Masjid. #HagiaSophia is a great example for us. Usurpation of the land by an unjust, oppressive, shameful and majority appeasing judgment can't change it's status. No need to be heartbroken. Situations don't last forever.#ItsPolitics pic.twitter.com/nTOig7Mjx6

— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) August 4, 2020