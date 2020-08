राम मंदिर भूमिपूजन: सबा नकवी ने लिखा लेख, संबित पात्रा ने बताया नेहरूवादी अभारतीय सोच

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पत्रकार सबा नकवी के एक लेख को लेकर उनपर निशाना साधा है। उन्होंने इसे नेहरूवादी और अभारतीय सोच बताया है। एक अंग्रेजी अखबार में सबा नकवी ने लिखा है, पांच अगस्त को होने वाला कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र का पहला सबसे बड़ा आयोजन है। बीजेपी और संघ परिवार अपना इतिहास और स्मारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सबा के लेख की फोटो शेयर करते हुए संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, यह एक टिपिकल नेहरूवादी अभारतीय विचार एक प्रख्यात लेखक का है। ” बीजेपी और संघ परिवार अपना इतिहास और स्मारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, यह एक हिंदू राष्ट्र का स्मारक है।” माफ कीजिए सबा यह स्मारक सबका है, यह भारतीय है और भारत के संस्कार का दर्शाता है।

Here’s a typical Nehruvian “Abharatiya” thought by an author of “eminence”:

“BJP & Sangh Parivar are determined to create their own History & Monument on August 5th ..& it’s a monument of Hindu Nation”

Sorry “सबा” the monument is “सबका” it’s भारतीय ..it represents BHARAT’S ethos pic.twitter.com/NbIFl7ArKZ

— Sambit Patra (@sambitswaraj) August 4, 2020