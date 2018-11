जम्मू कश्मीर विधानसभा राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा भंग किए जाने के बाद आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बीते दिन अचानक असेम्बली भंग करने के फैसले पर गुरुवार को राज्यपाल मलिक ने सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा, होर्स ट्रेडिंग और विधायकों को डराए-धमकाए जाने की शिकायतें बीते करीब दो हफ्ते से मिल रही थीं। यह सब जानकारी होने के बाद किसी को सरकार बनाने का मौका नहीं दे सकता था। अब इसी मुद्द पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राममाधव का बयान आया है। राम माधव ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार बनाने का निर्देश सीमा पार से आया था।

राज्यपाल के विधानसभा भंग किए जाने से कुछ समय पहले ही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तीनों ही पार्टियों द्वारा गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश पर राम माधव ने कहा कि, पीडीपी और एनसी ने पीछले महीने हुए लोकल बॉडी के चुनाव से किनारा कर लिया था क्योंकि उन्हें बॉर्डर के उस पार से ऐसा करने को कहा गया था। पूरी संभावना है कि इस बार भी उन्हें सीमा पार से एक साथ आने और सरकार बनाने को कहा गया हो।

#WATCH: BJP national general secretary Ram Madhav says on dissolution of J&K assembly, "PDP & NC boycotted local body polls last month because they had instructions from across the border. Probably they had fresh instructions from across the border to come together & form govt." pic.twitter.com/wNjGSFmJbc

