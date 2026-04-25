आरएसएस नेता और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने टैरिफ से लेकर तेल सोर्सिंग के फैसलों तक, अमेरिका की कई मांगों पर सहमति जताई है। गुरुवार को अमेरिका में एक पैनल चर्चा में बोलते हुए राम माधव ने सवाल किया कि भारत अमेरिकी उम्मीदों पर खरा उतरने में कहां चूक गया? उन्होंने कहा कि हम ईरान और रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हुए, जबकि विपक्ष की इतनी आलोचना हो रही थी। राम माधव ने कहा कि हम 50% टैरिफ पर सहमत हुए, नई ट्रेड डील में भी हम 18% टैरिफ पर सहमत हुए।

वाशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में RSS जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने भी एक लेक्चर दिया। राम माधव ने ‘हेल होल’ और ‘लैपटॉप चलाने वाले धोखेबाज’ जैसी बातों पर भारतीय डायस्पोरा में चिंता जताई। उन्होंने कहा, “कोई कह सकता है कि यह एक गुज़रता हुआ दौर है। लेकिन देशों के पास चार साल को गुजरता हुआ दौर मानने की लग्जरी नहीं है।”

कोई नहीं समझ पा रहा अमेरिका की प्राथमिकताएं- राम माधव

राम माधव ने कहा कि भारत-अमेरिकी रिश्ते को सहारा देने वाले तीन पिलर (जियोस्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इकोनॉमिक संबंध और लोगों का आपस में जुड़ाव) तनाव में हैं। उन्होंने कहा, “हमारी जियोस्ट्रेटेजिक प्राथमिकता के बारे में हमारी अच्छी समझ थी। चीन और इस्लामिक आतंकवाद पर एक बड़ा अलाइनमेंट था। आज, ऐसा नहीं लगता। हमें समझ नहीं आ रहा कि अब US सरकार की जियोस्ट्रेटेजिक प्राथमिकता क्या हैं। सिर्फ़ हम ही नहीं, NATO, यूरोपियन और QUAD भी इसे नहीं समझते हैं। इसलिए जियोस्ट्रेटेजिक पिलर हिल रहा है।”

आर्थिक मोर्चे पर राम माधव ने कहा कि रिश्ते पर असर पड़ा है। उन्होंने अमेरिका से नेट नेगेटिव FDI फ्लो और टैरिफ को लेकर तनाव की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “हमने देखा है कि टैरिफ पर क्या हुआ। पिछले एक साल में यह रिश्ता कितना खराब हो गया, यह हमारे सामने है। हम ट्रेड डील का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके एक महीने से भी कम समय में पूरा होने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि हमारे पास एक बेहतर टैरिफ सिस्टम होगा।” हालांकि उन्होंने लोगों के बीच जुड़ाव को सबसे चिंता की बात बताया। उन्होंने कहा, “पिछले 15-20 सालों में यह डायस्पोरा हमारे रिश्ते में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। 2006-09 में न्यूक्लियर बातचीत के दौरान, विपक्ष के हिस्से के तौर पर हम डील का विरोध करते थे। डायस्पोरा कम्युनिटी हमसे कहती थी कि ऐसा न करें क्योंकि यह भारत के हित में है। आज भारतीय डायस्पोरा में बहुत चिंता है। जब कम्युनिटी के बारे में ‘हेलहोल’ और ‘लैपटॉप वाले ढोंगी’ जैसी बातें कही जाती हैं, तो वे चिंतित हो जाते हैं।”

ट्रंप ने क्या कहा था?

राम माधव की टिप्पणी ऐसे समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन कमेंटेटर माइकल सैवेज का एक पॉडकास्ट रीपोस्ट किया। इसमें उन्होंने भारत, चीन और दूसरे देशों को ‘हेलहोल’ कहा था। अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता कानूनों में बदलाव की वकालत करते हुए सैवेज ने आरोप लगाया कि इन देशों के लोग नौवें महीने में बच्चा पैदा करने के लिए अमेरिका आते हैं, जिससे वे तुरंत नागरिक बन जाते हैं।

राम माधव ने कहा कि रिश्ते फिर से बनाने के लिए आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता की जरूरत होगी। साथ ही शेयर्ड इंटरेस्ट का फिर से असेसमेंट भी करना होगा। माधव ने कहा, “जब हमने कहा कि हम मल्टी-अलाइनमेंट चाहते हैं, तो हमारा मज़ाक उड़ाया गया या हमें बुरा-भला कहा गया। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बकवास बताया गया। लेकिन आज US जो कर रहा है, वह ठीक वैसा ही है। क्योंकि यह आपके इंटरेस्ट में है, आप फलां देश के साथ जा सकते हैं। आप दूसरे देशों की संवेदनशीलता नहीं देखते।”

ईरान और होर्मुज स्ट्रेट पर क्या बोले राम माधव?

ईरान और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के टेंशन का ज़िक्र करते हुए राम माधव ने कहा, “हमें इस बात पर गर्व है कि हिंद महासागर शांति का इलाका रहा है। आज हम जो अनुभव कर रहे हैं, वह सिर्फ़ होर्मुज के बारे में नहीं है। हमने दक्षिणी हिंद महासागर को लड़ाई की जगह बनते देखा है। एक जहाज (ईरानी) पर हमला हुआ। पश्चिमी हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया लड़ाई का पॉइंट बन गया। जैसे कि पूरा इलाका इस लड़ाई में घसीट लिया गया हो। यह हमारे लिए चिंता की बात है।”

राम माधव ने यह भी सवाल किया कि क्या अमेरिका मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा, “हर कोई चाहता है कि यह वर्ल्ड ऑर्डर चलता रहे। लेकिन क्या US ऐसा चाहता है? होर्मुज संकट के लिए, हम बातचीत और बातचीत से अपना रास्ता निकालेंगे। भारत इस झगड़े को हिंद महासागर में और आगे बढ़ाने का स्वागत नहीं करेगा।”

राम माधव के अनुसार, भारत-US रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती भरोसे की कमी है। उन्होंने कहा, “मुझे ट्रंप 1.0 के दौरान दोनों सरकारों के बीच की दोस्ती याद है। इतनी कि 2020 में भारत में लोग ट्रंप की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आज उन लोगों के पास जाइए — वे जो कहेंगे वह बिल्कुल अलग होगा। हमें वह भरोसा फिर से बनाने की ज़रूरत है।”

(यह भी पढ़ें- अमेरिका और ईरान के बीच 36-72 घंटे के बीच होगी दूसरे दौर की बातचीत?)

अमेरिका और ईरान दूसरे दौर की बातचीत के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि, पूरे क्षेत्र में तनाव जारी रहने से राजनयिक प्रयासों पर अनिश्चितता छाई हुई है। पढ़ें पूरी खबर