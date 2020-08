Raksha Bandhan पर Congress महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाई और पूर्व पार्टी चीफ राहुल गांधी के लिए जज्बाती संदेश लिखा। भाई के साथ खुद का एक पुराना फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, “हर सुख-दुख में साथ रहते हुए मैंने भाई से प्रेम, सत्य और धैर्य का साथ सीखा है। मुझे ऐसा भाई मिलने पर गर्व है। समस्त देशवासियों को पावन पर्व #रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।”

इसी बीच, राहुल ने भी बहन से गले मिलते हुए पुरानी तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, “सभी को रक्षाबंधन मुबारक हो।”

Wishing every one a happy #RakshaBandhan .

उधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में The Trained Nurses’ Association of India, Military Nursing Service and President’s Estate Clinic की नर्सों से राखी बंधवाई। राष्ट्रपति सचिवालय के बयान में कहा गया, “राष्ट्रपति कोरोना के खिलाफ सेवियर्स/वॉरियर्स के तौर पर नर्सों की भूमिका की सराहना करते हैं।”

Delhi: President Ram Nath Kovind celebrated #RakshaBandhan with nurses of The Trained Nurses’ Association of India, Military Nursing Service and President’s Estate Clinic.

The President appreciated role of nurses as saviours in the fight against #COVID19: President’s Secretariat pic.twitter.com/Oqlhi7Spcq

— ANI (@ANI) August 3, 2020