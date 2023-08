रक्षाबंधन से पहले भाई की हो गई मौत, बहन ने आखिरी बार कलाई पर बांधी राखी, दर्द देख कलेजा फट जाएगा

रक्षाबंधन के दिन की भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बहन ने फिर भी आखिरी बार उसकी कलाई पर राखी बांधी ।

रक्षाबंधन पर भाई की मौत।

देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। इसी बीच तेलंगाना के पेद्दापल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई है जो दिल चीर कर रख देती है। यहां एक बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि रक्षाबंधन के दिन की उसके भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं तो दूसरी तरफ इस बहन की खुशियां पल में छिन गईं। उसने भी सोचा होगी कि वह हर बार की तरह इस बार भी भाई के साथ राखी मनाएंगी। उसे क्या पता था कि किस्मत को कुछ औऱ ही मंजूर है। दरअसल, मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से चौधरी कनकैया की मौत हो गई। जिस घर में त्योहार का मौहाल था। खुशियों की तैयारी थी उस घर में मातम छा गया। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना करके ही हमारा मन कांप उठता था। फिर इस बहन के दिल पर क्या बीती होगी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल, बहन ने मृत भाई की कलाई पर आखिरी बार राखी बांधी। इस दौरान उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आखिर वह इस राखी पर अपने मृत भाई के लिए क्या प्रार्थना करती। उसका बचपन तो उसके भाई के साथ ही चला गया। भाई को राखी बांधते समय ऐसा लग रहा था कि वह सुन्न हो चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि अब उसकी भाई इस दुनिया में नहीं रहा। बहन का दुख देख कलेजा फट जाता है मृत भाई को राखी बांधने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखने वाले भी भावुक हो जा रहे हैं। एक तरफ लोग खुशियां मना रहे हैं तो दूसरी तरफ य बहन अपने भाई की मौत पर गम। रक्षाबंधन पर मृत भाई को राखी बांधती नजर आ रही बहन का दुख देखा नहीं जा रहा है। चौधरी कनकैया की बहन गौरम्मा पुट्टेडु रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने मायके आईं थीं। उनका भाई नहीं रहा फिर भी उसके सम्मान में उन्होंने उसकी कलाई पर आखिरी बार राखी बांधी। वे ऐसा करके उन्होंने राखी बांधने की पारंपरिक रस्म निभाई। मृत भाई को राखी बांधते वक्त बहन के दिल पर क्या बीती होगी…वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गौरम्मा को रिश्तेदारों ने घेर रखा है। वे राखी बांधकर अपने दिवंगत भाई को सम्मान दे रही हैं।

