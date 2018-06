किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली अस्पताल से घर लौट आए हैं। उनके वापस आने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने दिलचस्प तरीके से उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, ‘वापस आने पर आपका स्वागत है। देख कर अच्छा लगा कि आपके स्वास्थ्य में बेहतर तरीके से सुधार हो रहा है। हमलोग स्टंप के बीच दौड़ लगा रहे हैं। हमलोग आपके स्ट्राइक संभालने का इंतजार कर रहे हैं।’ राज्यवर्धन ने अपने ट्वीट में संसद के मानसून सत्र का हैशटैग भी लगाया था। मालूम हो कि अरुण जेटली किडनी में गंभीर समस्या से ग्रसित थे। ऐसे में किडनी प्रत्यारोपण के लिए उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती होना पड़ा था। वित्त मंत्री तीन सप्ताह से भी ज्यादा वक्त के बाद अस्पताल से छूटे। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, ‘घर वापस आकर बहुत खुश हूं। मैं उन सभी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने तीन सप्ताह से भी ज्यादा वक्त तक मेरी देखभाल की। मैं उन सभी शुभचिंतकों, सहयोगियों और दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे लेकर चिंतित थे और जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे।’

