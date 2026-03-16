बिहार, ओडिशा और हरियाणा में सोमवार (16 मार्च 2026) को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए आज सुहग 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। सात राज्यों की 26 सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना है। बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए भी मतदान होना है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पांच और विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख नीतीश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राजग के उम्मीदवारों में शामिल हैं।

सत्ताधारी गठबंधन के अन्य तीन उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री राम नाथ ठाकुर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (दोनों राज्यसभा के मौजूदा सदस्य) और भाजपा के शिवेश कुमार शामिल हैं। बिहार विधानसभा परिसर के अंदर बने मतदान केंद्र पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा जहां विधायक अपना वोट डालेंगे। मतगणना शाम पांच बजे के बाद शुरू होगी और परिणाम आज ही घोषित होने की उम्मीद है।

37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान

द्विवार्षिक चुनाव 37 सीटों के लिए हो रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र में 7, ओडिशा में 4, तमिलनाडु में 6, पश्चिम बंगाल में 5, असम में 3, बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 2, हरियाणा में 2, हिमाचल प्रदेश में 1 और तेलंगाना में 2 सीटें शामिल हैं।

ऊपरी सदन के लिए चुनाव होने वाले 10 राज्यों में से 6 राज्यों में सत्ता में मौजूद एनडीए (NDA) के पास 234 सदस्यीय राज्यसभा में 134 सदस्य हैं और उसकी संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं चार राज्यों में विपक्षी गठबंधन INDIA सत्तारूढ़ है और इसके पास राज्यसभा में 80 सीटें हैं।

राज्यसभा चुनाव के लिए मतगणना भी आज ही होगी। बिहार में, एनडीए खेमे को सभी पांच सीटों पर क्लीन स्वीप करने का भरोसा दिखाई दिया। मैदान में तीन प्रमुख नेता- नीतीश कुमार (जदयू), नितिन नबीन (भाजपा) और उपेंद्र कुशवाहा (आरएलएम) भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि साल 2005 से रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री रहे कुमार और नवीन ने 5 मार्च को बिहार विधानसभा की सचिव ख्याति सिंह के कक्ष में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर अमित शाह के अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा राज्य सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे।

एनडीए के अन्य दो उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर (जदयू) शामिल हैं जो लगातार तीसरी बार जीतने (हैट्रिक) के मकसद से चुनाव में खड़े हुए हैं। भाजपा के प्रदेश महासचिव शिवेश कुमार भी उम्मीदवार हैं।

ओडिशा में राज्यसभा की चार सीट के लिए मतदान

विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया। एक अधिकारी ने बताया कि विधानसभा परिसर में मतदान सुबह नौ बजे शुरू हुआ और शाम चार बजे तक जारी रहेगा। राज्य में 12 साल के अंतराल के बाद राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। इस बार दो अप्रैल को रिक्त होने वाली चार सीट के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने दो उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिनमें राज्य इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल और राज्यसभा के मौजूदा सदस्य सुजीत कुमार शामिल हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है। बीजद के उम्मीदवार पार्टी नेता संतृप्त मिश्रा और प्रख्यात मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. दत्तेश्वर होता हैं, जिन्हें कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का समर्थन प्राप्त है। चौथी सीट पर जीत के लिए न तो सत्तारूढ़ भाजपा और न ही विपक्षी दल बीजद के पास आवश्यक संख्या बल है, इसलिए ‘क्रॉस-वोटिंग’ की आशंका है। ओडिशा की 147 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 79 विधायक हैं और उसे तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है जबकि 15 जनवरी को दो विधायकों को निलंबित किये जाने के बाद बीजद के पास 48 विधायक हैं। कांग्रेस के सदन में 14 विधायक और माकपा का एक विधायक है। ओडिशा से राज्यसभा के मौजूदा सदस्य निरंजन बिशी व मुन्ना खान (बीजद) और सुजीत कुमार व ममता मोहंता (भाजपा) का कार्यकाल दो अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिस कारण ये सीट रिक्त हो रही हैं।

क्रॉस-वोटिंग को लेकर सतर्कता

इस बीच, संभावित क्रॉस-वोटिंग और हॉर्स-ट्रेडिंग के आरोपों को लेकर चिंता के बीच कई राजनीतिक दलों-खासकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को मतदान से पहले पार्टी एकजुटता बनाए रखने के लिए रिसॉर्ट्स और अपने राज्यों से बाहर के स्थानों पर भेज दिया है।

निर्विरोध चुने गए नेताओं में शरद पवार (संस्थापक, नेशनल कांग्रेस पार्टी), रामदास अठावले (अध्यक्ष, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया (अठावले)) और एम. थंबीदुराई (वरिष्ठ नेता, अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम-एआईएडीएमके) शामिल हैं।

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद से ही चर्चा तेज है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यकर्ताओं की ओर से चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।