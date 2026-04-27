राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) को करारा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या भी बढ़ गई है। वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा में सबसे अधिक सांसद हैं। अभी राज्यसभा में कुल 244 सांसद हैं जबकि एक सीट खाली है।

एनडीए के सांसदों की संख्या पहुंची 147

अगर हम गठबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो एनडीए राज्यसभा में काफी मजबूत हो गया है। 245 सदस्यीय सदन में एनडीए के राज्यसभा में कुल 147 सदस्य हो गए हैं जबकि इंडिया एलायंस के 78 सदस्य हैं। वहीं अन्य दलों के 19 सदस्य हैं।

विधेयक पास कराने के लिए कितने सांसदों का समर्थन चाहिए?

आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के ज्वाइन करने से पहले एनडीए के 141 और बीजेपी के 106 सांसद थे। राज्यसभा में जैसे ही नंबर गेम पलटा है, उसके बाद से बीजेपी भी उत्साहित हो गई है। दरअसल हाल ही में मोदी सरकार महिला आरक्षण विधेयक के संशोधन को लेकर एक बिल लेकर आई थी, जो लोकसभा से ही पास नहीं हो पाया था। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर बिल राज्यसभा में आता तो वहां से भी पास होने में काफी दिक्कत आ सकती है।

राज्यसभा में साधारण बिल के लिए 123 सांसदों का समर्थन चाहिए। लेकिन जब संविधान में संशोधन करना होता है तब दो तिहाई बहुमत चाहिए होता है। इसके लिए 164 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अगर हम वर्तमान स्थिति को देख तो अब एनडीए 164 के आंकड़े से महज 17 कदम दूर है। हालांकि जो 19 सदस्य हैं, वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं हैं। ऐसे में ये सभी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

जानें राज्यसभा में एनडीए के किस दल के कितने सांसद

दल का नामराज्यसभा सांसदों की संख्या
बीजेपी113
एआईएडीएमके5
जेडीयू4
एनसीपी4
टीडीपी2
शिवसेना 2
एजीपी1
जेडीएस1
एनपीपी1
पीएमके1
आरएलडी1
आरएलएम1
आरपीआई (ए)1
एमएनएफ1
निर्दलीय2
नामित7

जानें राज्यसभा में इंडिया गठबंधन में किस दल के कितने सांसद

दल का नामराज्यसभा सांसदों की संख्या
कांग्रेस29
टीएमसी13
डीएमके8
समाजवादी पार्टी4
सीपीएम3
जेकेएनसी3
आरजेडी 3
आम आदमी पार्टी3
सीपीआई2
आईयूएमएल2
जेएमएम2
डीएमडीके1
केसीएम1
एमएनएम1
एनसीपी (शरद गुट)1
शिवसेना (उद्धव गुट)1
निर्दलीय1

किसी गठबंधन में शामिल न होने वाले सांसदों की संख्या

दल का नामराज्यसभा सांसदों की संख्या
वाईएसआरसीपी7
बीजेडी6
बीआरएस3
यूपीपीएल2
बीएसपी1

अब जो सांसद किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, वह राज्यसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहले भी वाईएसआरसीपी, बीजेडी और बीआरएस ने कई मौकों पर सरकार का साथ दिया है।

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आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने शुक्रवार के AAP के राज्यसभा संसदीय दल का बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया है। राघव चड्डा ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पढ़ें पूरी खबर