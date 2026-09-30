राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद धनराज नाथवानी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया। नाथवानी को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने बुधवार को लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया।

नामांकन के बाद नाथवानी ने कहा, ”उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुझे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। सार्वजनिक जीवन के इस नए पड़ाव की ओर आज लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए मैंने अपना नामांकन दाखिल किया। आप सभी के स्नेह, विश्वास और शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार।”

आपको बता दें कि धनराज नाथवानी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक हैं। वह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का करीबी माना जाता है।

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए मुझे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूँ।



सार्वजनिक जीवन के इस नए पड़ाव की ओर आज लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए मैंने अपना… pic.twitter.com/03eOC6GtyZ — Dhanraj Nathwani (@DhanrajNathwani) September 30, 2026

समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने दूसरे उम्मीदवार के तौर पर नाथवानी के नाम का ऐलान किया है। उनके नाम ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि वह पारंपरिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बजाय कॉरपोरेट और खेल प्रशासन से जुड़े रहे हैं।

नाथवानी के साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव भी राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। राम गोपाल यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और कई बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं।

कौन हैं धनराज नाथवानी?

नाथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ग्रुप प्रेसिडेंट भी हैं। कंपनी से जुड़े उनके काम में कॉरपोरेट मामलों, वित्त, मानव संसाधन और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वह रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के निदेशक भी हैं।

खेल प्रशासन में भी नाथवानी की भूमिका रही है। उन्हें 2022 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने अमित शाह की जगह यह जिम्मेदारी संभाली थी। वह गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। पढ़ें पूरी खबर…

धनराज नाथवानी, रिलायंस के वरिष्ठ अधिकारी और झारखंड से निर्दलीय राज्यसभा सांसद रह चुके परिमल नाथवानी के बेटे हैं। उन्होंने लंदन के रीजेंट बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातक की पढ़ाई की है।

राज्यसभा की 10 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। जरूरत पड़ने पर इसी दिन मतदान होगा। यह चुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हो रहा है।

चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन 11 सीटों में से दस सीटें यूपी और एक सीट उत्तराखंड में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। पढ़िए पूरी खबर…