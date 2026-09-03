पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब है। चड्ढा ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार देते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है।

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, 13 अगस्त को जारी की गई पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हटाए गए लोगों की सूची में राघव चड्ढा का नाम भी है।

राघव चड्ढा 2022 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए और इस साल अप्रैल में बीजेपी में शामिल हो गए थे।

राघव चड्ढा के आरोप के जवाब में पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी और आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है और कहा है कि एसआईआर का काम चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। राघव चड्ढा के नाम के आगे- Permanently Shifted यानी स्थायी रूप से स्थानांतरित लिखा है है।

देश भर से हटाए गए 13.37 करोड़ नाम

एसआईआर के दौरान तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से पूरे देश भर में लगभग 13.37 करोड़ नाम हटाए गए हैं। पंजाब में एसआईआर से पहले के मतदाताओं में से करीब 9.7 फीसदी यानी 20.66 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं।

पंजाब की अंतिम एसआईआर सूची 12 अक्टूबर को जारी होने वाली है। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 13 अगस्त से 12 सितंबर तक एक महीने की अवधि के दौरान दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए दिए गए वक्त में फॉर्म भरकर मतदाता सूची में वापस शामिल हो सकते हैं।

राघव चड्ढा ने क्या कहा?

पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर चड्ढा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, “पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अब अपनी बदले की राजनीति को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तक ले आई है। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं। ये अस्थायी हैं और इन पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया लागू होती है।” चड्ढा ने कहा कि वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अक्टूबर, 2026 में प्रकाशित होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में इस गलत क्लासिफिकेशन को ठीक किया जाए।

चड्ढा ने बताया कि पिछले साल जून में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए एसआईआर दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि जन प्रतिनिधियों को मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। चड्ढा ने चुनाव आयोग की एसआईआर संबंधी विस्तृत गाइडलाइंस का हवाला दिया है।

चड्ढा के मुताबिक, 24 जून 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 4(d) में जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका से जुड़े लोगों तथा कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल और सार्वजनिक सेवाओं के प्रमुख व्यक्तियों के जिन नामों को वोटर डेटाबेस में चिह्नित किया गया था, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना है ताकि ‘दावे और आपत्तियों’ की अवधि के दौरान जरूरी दस्तावेज इकट्ठा किए जा सकें।

चड्ढा बोले- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सरकार की निजी संपत्ति नहीं

राघव चड्ढा ने कहा, “मैं पंजाब से मौजूदा सांसद हूं। अगर मेरा नाम चिह्नित किया गया था, तो पैराग्राफ 4(d) के तहत मुझे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना जरूरी था… मेरे मामले में इसका जानबूझकर उल्लंघन किया गया। आम आदमी पार्टी भले ही पंजाब में सरकार चला रही हो लेकिन पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उसकी निजी संपत्ति नहीं है।”

राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब से सांसद होने के बावजूद उन्हें ‘शिफ्टेड’ के रूप में मार्क किया गया है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ क्लर्क की गलती नहीं लगती। यह साफ तौर पर राजनीतिक बदले की भावना का मामला है।”

पंजाब सरकार ने क्या कहा?

चड्ढा के आरोपों को खारिज करते हुए पंजाब सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “ये आरोप पूरी तरह झूठे हैं। इस प्रक्रिया में पंजाब सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सीईओ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है।”

पंजाब सरकार को दोष नहीं दे सकते- चड्ढा

आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, “चुनाव सूची में नाम शामिल करने या हटाने का काम चुनाव आयोग करता है न कि राज्य सरकार। इसलिए पंजाब सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह आम जानकारी है कि राघव चड्ढा दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में नहीं। अगर वे अब पंजाब में नहीं रहते हैं, तो अपना वोटर रजिस्ट्रेशन बनाए रखना या उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना उनकी जिम्मेदारी थी।” प्रवक्ता ने कहा कि चड्ढा मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के लिए आम आदमी पार्टी या पंजाब सरकार को दोष नहीं दे सकते।

‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 3 के अनुसार, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार का देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। 2022 के राज्यसभा चुनावों के लिए अपने हलफनामे में चड्ढा ने बताया था कि वह दिल्ली के राजिंदर नगर में बूथ नंबर 52 पर उनका नाम रजिस्टर्ड थे लेकिन पंजाब से राज्यसभा सांसद बनने के बाद चड्ढा ने अपना वोटर रजिस्ट्रेशन उस राज्य में शिफ्ट कर लिया।

चड्ढा ने मोहाली में डाला था वोट

1 जून, 2024 को हुए लोकसभा चुनावों में चड्ढा ने पंजाब के एसएएस नगर (यानी मोहाली) के एक बूथ पर वोट डाला। बुधवार को चुनाव आयोग के वोटर सर्विसेज पोर्टल पर चड्ढा की वोटर आईडी डिटेल्स के साथ सर्च करने पर दिल्ली और पंजाब, दोनों के लिए ‘कोई रिज़ल्ट नहीं मिला’ (no result found) दिखाया गया। दिल्ली का ड्राफ्ट एसआईआर रोल 31 अगस्त को प्रकाशित किया गया था, जिसमें एसआईआर से पहले के 33% वोटरों के नाम हटा दिए गए थे।

केजरीवाल के करीबी थे चड्ढा

इस साल अप्रैल में बीजेपी में शामिल होने से पहले राघव चड्ढा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबियों में से एक थे। तब उन्होंने वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए थे।

2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चड्ढा ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ नई दिल्ली विधानसभा सीट में वोटरों के साथ बड़े पैमाने पर सुनियोजित धोखाधड़ी की साजिश होने की बात कही थी। नई दिल्ली विधानसभा सीट से तब केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे।

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कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस ने एसआईआर में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर फॉर्म कम्युनिटी हॉल, मस्जिदों और बूथ-लेवल अधिकारियों के घरों में भरे जा रहे हैं। इससे इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।