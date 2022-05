वाकया 2016 के राज्यसभा चुनाव का है। हरियाणा में बीजेपी ने निर्दलीय के तौर पर सुभाष चंद्रा को बाहर से समर्थन किया था। कांग्रेस और इनेलो ने सुप्रीम कोर्ट के वकील आरके आनंद को उम्मीदवार बनाया था। आंकड़े सुभाष चंद्रा के पक्ष में नहीं थाय़ लेकिन 14 कांग्रेस विधायकों के वोट गलत पेन यूज करने की वजह से रद्द हो गए थे। आनंद ने धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अभी भी केस चल रहा है। नामांकन के गणित को देखा जाए तो लगता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र में 2016 की तरह खेल होने का संकेत मिल रहा है।

हरियाणा में राज्‍यसभा की दो सीटों के चुनाव के लिए आज अंतिम दिन कांग्रेस की ओर से अजय माकन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा की ओर से कृष्‍णलाल पंवार ने पर्चा भरा है। लेकिन इन सबके बीच पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के पुत्र कार्तिक ने भी निर्दलीय उम्‍मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की घोषणा की है। उन्हें अजय चौटाला की जजपा ने समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। इससे मुकाबला रोचक हो गया है और इस चुनाव में बड़ा खेल होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

हरियाणा विधानसभा में भाजपा के 40 विधायक तो कांग्रेस के 31 विधायक हैं। जननायक जनता पार्टी (जजपा) के 10 विधायक हैं। सात निर्दलीय विधायक हैं तो इनेलो का एक विधायक और एक हलोपा का विधायक है। अब तक हरियाणा से राज्‍यसभा की दो सीटों के चुनाव में एक भाजपा और एक कांग्रेस को मिलना तय माना जा रहा था। लेकिन पूर्व कांग्रेसी विनोद शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा के मैदान में आने से कांग्रेस के अजय माकन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कार्तिक को भाजपा से समर्थन मिल सकता है। भाजपा के पास अपना उम्‍मीदवार जिताने के बाद भी अतिरिक्‍त वोट बचेंगे। जजपा के साथ निर्दलीय विधायक भी कार्तिक को समर्थन दे सकते हैं। कार्तिक का दावा है कि उनके साथ 27 विधायक हैं।

All 10 MLAs of Jannayak Janta Party will support independent candidate Kartikeya Sharma for the Rajya Sabha seat of Haryana. We are hopeful that he will garner the required votes to win: Dr Ajay Singh Chautala, National President, Jannayak Janata Party pic.twitter.com/qdxFZzsMNQ

