बिहार और ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की जीत के पीछे दूसरे दलों के विधायकों की बड़ी भूमिका रही। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के ढाका से राजद विधायक फैसल रहमान और ओडिशा की बाराबती-कटक सीट से कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस की हो रही है। दोनों ही विधायकों के फैसले ने बीजेपी के लिए चुनावी नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित किया।

बिहार में फैसल रहमान की अनुपस्थिति ने राष्ट्रीय जनता दल को चौंका दिया। सूत्रों के मुताबिक, रहमान पूरे दिन पार्टी प्रबंधकों की पहुंच से बाहर रहे और उनका मोबाइल भी बंद था। उनके अनुपस्थिति से एनडीए को फायदा हो गया। राज्य में नीतीश कुमार (जेडीयू), नितिन नबीन, राम नाथ ठाकुर और शिवेश कुमार (भाजपा), और उपेन्द्र कुशवाहा (आरएलएम) को राज्यसभा के लिए जीतने में मदद मिली। पार्टी में रहमान की गैरमौजूदगी ने साफ कर दिया कि कभी-कभी एक अकेला विधायक पूरे चुनाव की दिशा बदल सकता है।

वहीं, ओडिशा में राज्यसभा की चार सीटों के लिए सोमवार को हुई वोटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा रही सोफिया फिरदौस की। कांग्रेस की लाइन के उलट उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। सोफिया ने दो दिन पहले ही पार्टी के साझा उम्मीदवार चयन पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उन्हें इस फैसले में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी सबको साथ लेकर नहीं चल रही और इसी वजह से विधायकों में असंतोष है।

सोफिया फिरदौस 23 अगस्त 1991 को कटक में जन्मीं और ओडिशा की बाराबती-कटक सीट से कांग्रेस विधायक हैं। वह ओडिया मुस्लिम समुदाय की पहली महिला विधायक हैं। सोफिया की पिता मोहम्मद मोकीम भी इसी सीट से पूर्व विधायक रहे थे। 2019-2024 में मोहम्मद मोकीम की विधायकी ओडिशा हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामलों के चलते रद्द कर दी थी, जिससे सोफिया को 2024 में कांग्रेस ने अपनी जगह चुनाव मैदान में उतारा। इस बार उनके फैसले ने राज्यसभा चुनाव की तस्वीर ही बदल दी और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बटोरी।

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हर दो साल में होने वाले राज्यसभा चुनाव सोमवार को 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हुए। इन 37 सीटों में से 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। तीन राज्य हरियाणा, बिहार और ओडिशा में 11 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गईं। विपक्ष को 2 सीटें मिलीं। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीतने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल थे। गौरतलब है कि ओडिशा और बिहार में विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि ओडिशा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इससे एनडीए को फायदा मिला। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक