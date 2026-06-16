झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग में सिर्फ़ दो दिन बचे हैं। इस बीच राजनीति गर्म है। राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए इंडिया गठबंधन और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला है। बीजेपी की अगुवाई वाला NDA गठबंधन अपने विधायकों को रांची के एक होटल में शिफ्ट कर रहा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के कुछ संपर्क में हैं।

18 जून को होने वाले चुनाव से पहले रांची में गठबंधन द्वारा बुलाई गई मीटिंग में NDA के सात विधायक शामिल नहीं हुए। बैठक में NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी मौजूद थे। हालांकि BJP नेताओं ने कहा कि गैरहाज़िर विधायकों ने पार्टी को पहले ही बता दिया था और गठबंधन के अंदर किसी भी तरह की बेचैनी की बातों को खारिज कर दिया।

होटल में रहेंगे एनडीए विधायक

बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि NDA विधायक वोटिंग के दिन तक रांची के एक होटल में रहेंगे और वहां से सीधे वोटिंग के लिए विधानसभा ले जाए जाएंगे। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि परिमल नाथवानी की उम्मीदवारी ने दूसरी राज्यसभा सीट के लिए मुकाबले अहम बना दिया है।

कितने वोटों की है जरूरत?

एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 28 प्रथम वरीयता वोटों की ज़रूरत होती है। जहां 56 विधायक सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम के लिए एक सीट आसानी से जीत सकता है, वहीं NDA के पास सिर्फ़ 24 MLA हैं। इसमें BJP के 21, आजसू जेडीयू और लोजपा रामविलास के एक एक विधायक शामिल हैं। ऐसे में परिमल नाथवानी की जीत के लिए अपनी ताकत से ज़्यादा समर्थन पर निर्भर है।

कांग्रेस का दावा

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने दावा किया कि कुछ बीजेपी विधायक इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। बंधु तिर्की ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “बीजेपी के अंदर कुछ लोग हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है और हमारा गठबंधन बना हुआ है।”

बीजेपी का बयान

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस दावे को खारिज कर दिया और चुनाव से पहले MLA को एक साथ रखने के फैसले को एक रूटीन एक्सरसाइज बताया। उन्होंने कहा, “कई विधायक नए हैं। कोऑर्डिनेशन और ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। सब एक साथ रहेंगे और वहां से वोटिंग के लिए असेंबली जाएंगे।” यह पूछे जाने पर कि NDA जीत के लिए ज़रूरी 28 वोट कैसे हासिल करने की योजना बना रहा है, तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सवाल उम्मीदवार को जवाब देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी NDA विधायक एकजुट हैं।

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि NDA को दूसरी सीट जीतने का भरोसा है। उन्होंने कहा, “हमारे पास पहले से ही 24 वोट हैं और हमें सिर्फ़ चार और चाहिए। हमें ज़रूरी सपोर्ट मिल जाएगा। गठबंधन का भरोसा वैसा ही है जैसा तब था जब वह पहली बार मुकाबले में उतरा था।”

सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को पार्टी के राज्य हेडक्वार्टर में हुई मीटिंग में 17 NDA विधायक शामिल हुए। सभी पार्टियों के नेताओं ने माना कि राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को होटलों में ठहराना राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक आम स्ट्रेटेजी है ताकि विरोधी खेमे अपने सदस्यों से संपर्क न कर सकें और वोटिंग के दौरान उनकी मौजूदगी पक्की हो सके।

परिमल नाथवानी का क्या कहना?

BJP जिस निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर रही है, वह गुजरात के एक बिज़नेसमैन हैं और YSRCP के मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। पहले झारखंड को राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर चुके। उन्होंने सभी पार्टियों के विधायकों से सार्वजनिक रूप से समर्थन की अपील की है और कहा है कि अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि, सत्ताधारी इंडिया गठबंधन इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि उसके सभी विधायक उसके उम्मीदवारों के पीछे एकजुट रहें। कांग्रेस और JMM नेताओं ने बार-बार क्रॉस-वोटिंग की संभावना से इनकार किया है और दोनों सीटें जीतने का भरोसा जताया है।

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टीएमसी में बगावत की शुरुआत करने वाले ऋतब्रत बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। बनर्जी का कहना है कि विधायकों और सांसदों का समर्थन मिलने के बाद अब उनका गुट धीरे-धीरे पार्टी में बाकी हिस्सों पर भी नियंत्रण हासिल करने की ओर आगे बढ़ेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर