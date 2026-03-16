कर्नाटक पुलिस ने रविवार को आउटर बेंगलुरु से दो बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के लिए ओडिशा कांग्रेस के आठ विधायक को 5-5 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की थी। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों की पहचान बीरेंद्र प्रसाद और ब्यातारायणपुरा सुरेश के तौर पर हुई है। मामले में दो और आरोपी, अजित कुमार साहू और सिमांचल महाकुड, अभी फरार हैं।

बेंगलुरु साउथ के पुलिस अधीक्षक, श्रीनिवास गौड़ा आर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 173 (चुनावी रिश्वत) और 352 (शांति भंग करने या कोई और जुर्म करने के लिए जानबूझकर बेइज्जती करना) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 (किसी भी ऑफिशियल काम को करने या न करने के लिए, सीधे या तीसरे पक्ष के जरिए, गैर-कानूनी रिश्वत मांगना या लेना) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

कांग्रेस विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश

ओडिशा में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के डिप्टी लीडर अशोक कुमार दास ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनके विधायकों को किडनैप करने की BJP की कथित योजना के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां की गईं। एक पुलिस ऑफिसर के मुताबिक, चारों आरोपी बेंगलुरु के वंडर ला रिसॉर्ट में घुसने में कामयाब रहे और ओडिशा कांग्रेस के विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की।

कांग्रेस के आठ पहली बार चुने गए विधायकों को रिसॉर्ट में रखा गया है ताकि उन्हें “क्रॉस-वोटिंग करने के खतरों” से बचाया जा सके। ये विधायक हैं राजन एक्का, अशोक दास, अप्पाला कुमार स्वामी, मंगू किलो, पवित्र सौंथा, नीलमाधव हिक्का, प्रफुल्ल प्रधान और सत्यजीत गोमोंगो।

आज होना है मतदान

ओडिशा से चार राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार को चुनाव हो रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने तीन कैंडिडेट और बीजू जनता दल (BJD) ने एक कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है। BJD ने कांग्रेस के साथ मिलकर मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉ. दत्तेश्वर होता को भी मैदान में उतारा है, जो ओडिशा मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व डायरेक्टर भी हैं। 147 मेंबर वाली ओडिशा असेंबली में, हर कैंडिडेट को जीतने के लिए 30 वोट चाहिए होंगे। ऐसे में, अपोजिशन BJD के पास 48 विधायक और कांग्रेस के पास 14 विधायक हैं।

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बिहार, ओडिशा और हरियाणा में सोमवार (16 मार्च 2026) को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए आज सुहग 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। सात राज्यों की 26 सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना है। बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए भी मतदान होना है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के पांच और विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख नीतीश कुमार तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राजग के उम्मीदवारों में शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ें…