Rajya Sabha Election: भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को 2026 के राज्यसभा चुनावों और ओडिशा में उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें छह राज्यों की सीटों के लिए कई वरिष्ठ नेताओं और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के नाम शामिल हैं।

इस घोषणा में पश्चिमी और उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गुजरात राज्य से भाजपा ने चार महत्वपूर्ण चेहरों को मैदान में उतारा है, जिनमें राजूभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, जितेंद्र मेघजीभाई कंजारिया और मानसिंह परमार शामिल हैं। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक को टिकट दिया गया है।

मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने दो प्रमुख नेताओं तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। वहीं राजस्थान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से केंद्रीय समिति ने ए. शारदा देवी के नाम को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, ओडिशा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए देबाशीष सामंतराय के नाम की घोषणा की गई है।

Rajya Sabha Elections 2026 | BJP nominates Tai Tagak from Arunachal Pradesh; Rajubhai Shukla, Mukeshbhai Rathwa and Mansingh Parmar from Gujarat; Tarun Chugh and Rajneesh Agrawal from Madhya Pradesh; A. Sharda Devi from Manipur; Alka Gurjar and Satish Poonia from Rajasthan.



BJP… pic.twitter.com/5a3Bitx0zS — ANI (@ANI) June 4, 2026

पूनिया, चुघ पर ध्यान केंद्रित

सतीश पूनिया उन बीजेपी नेताओं में से हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हुए धीरे-धीरे तरक्की की। बाद में उन्होंने राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता भी रहे।

वर्तमान में पूनिया हरियाणा में भाजपा के कामकाज का जिम्मा संभाल रहे हैं। प्रभावशाली जाट समुदाय से संबंध रखने वाले पूनिया को राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को संभालने में सक्षम एक प्रमुख संगठनात्मक व्यक्ति माना जाता है। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भी उन्होंने सक्रिय रूप से प्रचार कार्य में भाग लिया था।

पंजाब के अमृतसर के रहने वाले तरुण चुघ कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। पार्टी के भरोसेमंद रणनीतिकारों में से एक माने जाने वाले चुघ ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और तेलंगाना में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाली हैं।

कब होंगे राज्यसभा चुनाव?

राज्यसभा के 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून, 2026 को होंगे। इनमें 10 राज्यों की सीटें शामिल हैं और वोटों की गिनती उसी दिन होगी। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्रियों सहित कई प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय ने राज्य की एकमात्र खाली राज्यसभा सीट अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को सौंपने की घोषणा की है। इस फैसले को कांग्रेस के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस का समर्थन टीवीके सरकार की स्थिरता के लिए बेहद ही अहम है। यहां क्लिक करें पूरी खबर…