Rajya Sabha Election Result 2026: हर दो साल में होने वाले राज्यसभा चुनाव सोमवार को 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हुए। इन 37 सीटों में से 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। तीन राज्य हरियाणा, बिहार और ओडिशा में 11 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गईं। विपक्ष को 2 सीटें मिलीं।

बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीतने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल थे। गौरतलब है कि ओडिशा और बिहार में विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि ओडिशा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इससे एनडीए को फायदा मिला।

पश्चिम बंगाल से चार उम्मीदवार निर्विरोध जीते

राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए नेताओं में डीएमके से लोकसभा के पूर्व उपसभापति एम थंबीदुरई और कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंहवी शामिल थे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चार उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनमें बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी और अभिनेत्री कोयल मल्लिक शामिल हैं।

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राज्य उम्मीदवार पार्टी बिहार नीतीश कुमार जेडी(यू) बिहार नितिन नबीन भाजपा बिहार राम नाथ ठाकुर जेडी(यू) बिहार शिवेश कुमार भाजपा बिहार उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम ओडिशा मनमोहन सामल भाजपा ओडिशा सुजीत कुमार भाजपा ओडिशा संतृप्त मिश्रा बीजद ओडिशा दिलीप राय निर्दलीय हरियाणा संजय भाटिया भाजपा हरियाणा करमवीर सिंह बौद्ध कांग्रेस

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा भी निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र में सभी सात उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। ​​इनमें सत्ताधारी महायुति गठबंधन के छह उम्मीदवार और एनसीपी (SP) सुप्रीमो शरद पवार भी शामिल हैं।

तेलंगाना और हिमाचल से कितने उम्मीदवार जीते?

तेलंगाना में कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक सिंहवी और वेम नरेंद्र रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए। तमिलनाडु में भी सभी छह उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। एआईएडीएमके के मौजूदा सांसद एम थंबीदुरई और पीएमके नेता अंबुमणि रामदास सत्तारूढ़ डीएमके के उम्मीदवारों तिरुचि शिवा और जे कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन के साथ निर्वाचित हुए। कांग्रेस उम्मीदवार एम क्रिस्टोफर तिलक और डीएमडीके कोषाध्यक्ष एलके सुधीश भी निर्विरोध चुने गए। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य में, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी सहयोगी और कांग्रेस उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने जीत हासिल की।