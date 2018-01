आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता जाएंगे राज्य सभा, कुमार विश्वास और आशुतोष का पत्ता कटा

राज्य सभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने उम्मीदवारों के नाम का एेलान कर दिया है। पार्टी की पीएसी बैठक में यह फैसला लिया गया है। 16 जनवरी को राज्य सभा का चुनाव होना है, जिसमें दिल्ली की तीन सीटें हैं। आप ने जिन उम्मीदवारों को चुना है, वे हैं- संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील गुप्ता। पार्टी नेता कुमार विश्वास और आशुतोष का पत्ता कट गया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। एनडी गुप्ता 2 साल से पार्टी के सीए हैं और सुशील गुप्ता एक चैरिटेबल स्कूल चलाते हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इन सभी नामों की पुष्टि की है।

एक प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि 18 बड़े नामों पर विचार किया गया था, लेकिन सभी ने राज्य सभा जाने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी बाहरी शख्स को राज्य सभा भेजना चाहते थे। संजय सिंह पार्टी सदस्य हैं, लेकिन एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता बाहरी हैं।

गौरतलब है कि कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी में लंबे वक्त से कटुता देखने को मिल रही है। ओखला से पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को लेकर पार्टी से उनकी लड़ाई सार्वजनिक होने के बाद से उनकी भूमिका को लेकर खूब चर्चा हुई थी। इस बीच जब राज्यसभा सदस्यों को लेकर गहमागहमी हुई तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जिन्हें पद का लालच है वो पार्टी छोड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा था कि कुमार विश्वास के नाम पर पार्टी के नेताओं में जरा सी भी सहमति नहीं है।

Sanjay Singh, Narayan Das Gupta & Sushil Gupta and to be Aam Aadmi Party's (AAP) Rajya Sabha nominees, announces Manish Sisodia pic.twitter.com/OPFzVxCQD5

— ANI (@ANI) January 3, 2018