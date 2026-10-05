भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए आठ उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में मौजूदा राज्यसभा सदस्य हरदीप पुरी और बीएल वर्मा का नाम नहीं है।

राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। बीजेपी द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों में तीन जनरल कैटेगरी से हैं जबकि तीन ओबीसी और दो दलित जाति समुदाय से हैं।

BJP issues a list of 8 candidates from Uttar Pradesh for the biennial elections to Rajya Sabha. pic.twitter.com/k6dfExHwvY — ANI (@ANI) October 5, 2026

किसे-किसे मिला टिकट?

बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे ऊपर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम है। वह पांच बार के विधायक हैं। धर्मपाल सिंह के अलावा राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पाण्डेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है।

कौन हैं श्रुति गंगवार – बरेली के पूर्व सांसद और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी हैं। अभी वह विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थीं लेकिन पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है।

कौन हैं प्रियंका रावत– प्रियंका रावत बाराबंकी की सांसद रह चुकी हैं। वह दलित समुदाय से आती हैं। प्रियंका साल 2014 में बाराबंकी की सांसद चुनी गई थीं।

प्रकाश पाल कौन हैं – प्रकाश पाल वर्तमान में यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं।

राधाकांत ओझा कौन हैं – राधाकांत ओझा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। राधाकांत ओझा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। राधाकांत ओझा के भाई शिवाकांत बीजेपी के टिकट पर चुनाव पर चुनाव जीत चुके हैं, वह मंत्री भी थे।

कौन हैं विद्यासागर सोनकर – खटीक समाज से आने वाले विद्याकांत सोनकर मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं।

कौन हैं गोपी कृष्ण पांडेय – गोपी कृष्ण पांडेय बेहद लो-प्रोफाइल व्यक्ति हैं।वह किसान मोर्चा से जुड़े रहे हैं और कई राज्यों में किसान मोर्चा के प्रभारी रह चुके हैं।

कौन हैं राम प्रताप सिंह – राम प्रताप सिंह आगरा की एत्मादपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। इस समय वह बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। राम प्रताप सिंह क्षत्रिय समुदाय से आते हैं।