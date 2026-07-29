CJP Protest Action: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल सीपीएम की युवा नेता आइशी घोष भी शामिल थीं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस गिरफ्तार सीपीएम के दफ्तर पहुंची, तो ये मुद्दा देश की संसद में गूंजा। इस मुद्दे पर सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपीएम जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में घुसने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया और 1975 की एमरजेंसी की याद दिलाया। जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू आपातकाल के दौरान एक कक्षा के अंदर से गिरफ्तार किया गया था।

जॉन ब्रिटास ने संभाला मोर्चा

उच्च सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए जॉन ब्रिटास ने कहा, “हमारे यहां बहुदलीय प्रणाली पर आधारित संसदीय लोकतंत्र है। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। दिल्ली पुलिस की एक टीम राष्ट्रीय राजनीतिक दल सीपीएम के मुख्यालय में जबरदस्ती घुस गई, उनका मकसद जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आइशी घोष को गिरफ्तार करना था। उनकी एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने जंतर-मंतर आंदोलन में भाग लिया था।”

जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने उनसे कहा कि वे आयुषी घोष को 2021 में जेएनयू परिसर में हुए एक विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे बिना वर्दी के आए। वे डराना चाहते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पर प्रतिक्रिया की मांग की।

कांग्रेस ने दिया सीपीएम का पूरा साथ

वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, “मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो लोग बिना अनुमति के वहां गए हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। वे वहां क्यों गए? वे कौन हैं? उन्हें किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया? मैं पूछ रहा हूं कि वे कौन हैं, उन्हें वहां जाने के लिए किसने कहा? किसने आदेश दिया? इसीलिए”

केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता नड्डा ने पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए इसे सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति बताया। उन्होंने कहा, “मेरे मित्र जॉन ब्रिटास ने जो कुछ भी कहा हो, यह एक बहुत ही सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति है जिसे हमें समझना होगा। मैं एक छात्र कार्यकर्ता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आपातकाल के दिनों में मुझे कई बार कक्षा से गिरफ्तार किया गया है।”

जेपी नड्डा ने कहा, “यह एक सामान्य स्थिति है। एक छात्र कार्यकर्ता को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है… और जो लोग कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेते हैं, उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। और पुलिस ने ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की है। वे इसे सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”

सीपीएम कार्यालय में क्या हुआ?

सीपीएम के सोशल मीडिया हैंडल पर दिल्ली स्थित सीपीएम मुख्यालय एकेजी भवन में ब्रिटास और दिल्ली पुलिस कर्मियों के बीच हुई झड़प के वीडियो साझा किए गए। वीडियो में राज्यसभा सांसद ब्रिटास पुलिसकर्मियों से सवाल करती सुनाई दे रही हैं कि वे राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में जबरदस्ती कैसे घुस गए।

सीपीएम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “पुलिस निजी वाहन में आई, कुछ पुलिसकर्मी बिना वर्दी के थे और पूछताछ किए जाने पर चले गए। एक राजनीतिक दल के कार्यालय में यह दुस्साहसी घुसपैठ और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी बदले की कार्रवाई मोदी सरकार द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते हमले को उजागर करती है। छात्रों की जायज चिंताओं को दूर करने के बजाय, राज्य पुलिस शक्ति का इस्तेमाल असहमति को डराने, चुप कराने और अपराधीकरण करने के लिए कर रहा है।”

पार्टी ने कहा कि वह “इस गैरकानूनी कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है और न्याय, शिक्षा और लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष घोष अब सीपीएम के छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षाबलों को गाली-गलौज देने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस पीएम और सुरक्षाबलों को गाली-गलौज देने वाले सोशल मीडिया हैंडलों को नोटिस जारी कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है जिसके आधार पर X से भी उन सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम और सुरक्षाबलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। पढ़िए पूरी खबर…