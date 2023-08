राजपाट: CM पर 31 क्रिमिनल केस, 2014 से आंध्र प्रदेश में कब्जा, जगनमोहन रेड्डी के घर क्यों नहीं जातीं ED, CBI एजेंसियां

भाजपा गठबंधन में बेशक न हों पर उन्हीं की सियासी ताकत का डर है कि बेचारे चंद्रबाबू नायडू को एकतरफा समर्थन करके भी राजग में दाखिला नहीं मिल पा रहा।

आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी (बाएं) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान। (बाएं)

Follow us on



instagram

telegram