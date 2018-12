देश में बढ़ती नक्सल समस्या पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सालों पुराना वाकया सुनाया है। यह वाकया राजनाथ सिंह के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान का है। राजनाथ सिंह ने बताया कि कैसे उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए नक्सल की समस्या खत्म की थी। उन्होंने कहा, ‘जब मैं उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था तो राज्य के 3-4 जिलों में नक्सल की समस्या गंभीर होती जा रही थी। वहां नक्सलियों ने वन विभाग के कई अधिकारियों को मार दिया था। इसके बाद मैंने सभी महानिदेशकों को तलब किया और उनसे इस समस्या को खत्म करने को कहा’।

Union Home Minister Rajnath Singh: When I was the CM of Uttar Pradesh, there was an increasing problem of naxalism in 3-4 districts, Naxals had killed several forest officers working there. I called all the DGs and told them this problem should be solved pic.twitter.com/4yuYlAAYkh

हालांकि डीजी इस पर हिचक रहे थे। उन्हें मानवाधिकार वालों का डर सता रहा। वाकये पर राजनाथ ने आगे कहा कि, ‘ मेरी बात सुन उन सभी ने कहा कि इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग इसके बाद मानवाधिकार आयोग पहुंचेंगे। इसके बाद मैंने उन्हें कहा कि इसकी चिंता न करें। मैंने उन सबसे कहा कि, मैं फाइल में लिख दूंगा कि ऑपरेशन को मेरे आदेश पर अंजाम दिया गया। इसके बाद एक ही दिन में हमने 16 नक्सलियों को मार गिराया। तब से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद पैर नहीं पसार पाया।

Rajnath Singh: They told me the biggest problem is people will take it to Human rights commission. I told them not to worry about it, I’ll put it on file that operation was conducted under my orders. In one day, we neutralized 16 naxals & since then, naxalism hasn’t spread in UP pic.twitter.com/BFe9DZpCw9

— ANI (@ANI) December 16, 2018