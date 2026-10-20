देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताजिकिस्तान के दुशान्बे में मंगलवार को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एसईओ) की बैठक में शामिल हुए। यहां उन्होंने सभी सदस्य देशों से आंतकवाद के पूरे इकोसिस्टम को मजबूती से और सामूहिक रूप से खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए मामले में कोई औचित्य या दोहरा मापदंड नहीं हो सकता।

SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (CHG) की 25वीं बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद शांति और विकास के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन गया है। इस बैठक में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी मौजूद थे।

दो दिवसीय यात्रा पर हैं राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंचे हैं। उनके इस बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश, कनेक्टिविटी, नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है।

रक्षा मंत्री ने कहा, “आतंकवाद न केवल निर्दोष लोगों की जान लेता है, बल्कि निवेश और व्यापार को भी बाधित करता है। यह समाज में कट्टरता फैलाता है और हमारे युवाओं को उन अवसरों से वंचित करता है, जिनके वे हकदार हैं।”

उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, “जो लोग आतंकवादियों को पैसा, समर्थन या सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के पूरे तंत्र को मजबूती से और सामूहिक रूप से खत्म किया जाना चाहिए।”

दिल्ली के बयान का भी किया जिक्र

रक्षा मंत्री ने 15 अक्टूबर को दिल्ली में दिए गए अपने उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की ओर से भविष्य में होने वाली किसी भी आतंकी घटना का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि 2014 के बाद से, ज्यादातर आतंकवादियों की उम्र (यानी उनके सक्रिय रहने का समय) घटकर एक साल से भी कम रह गई है।

SCO की बैठक में, राजनाथ सिंह ने ‘बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम’ के तहत 2026-2030 के लिए एक्शन प्लान को अपनाने के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया।

उन्होंने कहा, “भारत का मानना ​​है कि हमारा आर्थिक जुड़ाव समावेशी होने के साथ-साथ, प्रत्येक सदस्य देश के लिए फायदेमंद भी होना चाहिए। हमें अधिक मजबूत सप्लाई चेन बनाने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, तथा विकास के लिए तकनीक का उपयोग करने की दिशा में काम करना चाहिए।”

राजनाथ सिंह ने ताशकंद में स्थित ‘यूनिवर्सल सेंटर’ और दुशान्बे में स्थित ‘एंटी-ड्रग सेंटर’ को SCO का स्थायी निकाय बनाने के लिए बिश्केक में लिए गए फैसलों का भी स्वागत किया।

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प्रशांत भूषण के ‘रिजीम चेंज’ वाले बयान को लेकर बीजेपी विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है। बीजेपी की तरफ से शुक्रवार सुबह राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों द्वारा ‘सत्ता परिवर्तन’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी यह लड़ाई चुनाव सुधार या SIR से जुड़े मुद्दों के लिए नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें