एक बड़ी पत्रकार शीला भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के बड़े नेता ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया ब्रीफिंग में 2019 लोकसभा चुनाव की कुछ अलग ही तस्‍वीर पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर भाजपा को 240-245 से कम सीटें आईं तो नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इन नेताओं को कांग्रेस के खाते में कम से कम 125 सीटें मिलने का अनुमान है। इनका यह भी अनुमान है कि अगर कांग्रेस को इससे ज्‍यादा सीटें मिलीं तो गैर भाजपा सरकार बनेगी। हालांकि, शीला भट्ट ने यह भी लिखा है कि 2014 चुनाव के वक्‍त भी कांग्रेस यही कह रही थी कि अगर भाजपा 220 सीटों तक सीमित रहती है तो उसके सहयोगी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री स्‍वीकार नहीं करेंगे।

नेशनल हेराल्‍ड की वेबसाइट पर भी एक रिपोर्ट छपी है। इसमें कहा गया है कि संसद में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में केंद्र में ‘मोदी-लेस गवर्नमेंट’ बनेगी। राहुल के अनुमान के मुताबिक या तो कांग्रेस की सरकार होगी, या नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और के नतृत्‍व में एनडीए सरकार बनेगी। हालांकि, राहुल ने अगले पीएम के तौर पर किसी के नाम का अनुमान नहीं लगाया। उन्‍होंने 2019 में बीजेपी की सीटें 250 से नीचे ही रहने का अनुमान लगाया है। बता दें कि बाद में राहुल गांधी के बयान वाली इस खबर पर नेशनल हेराल्ड ने स्पष्टीकरण छापा कि गलतीवश खबर में प्रकाशित हो गया था कि 2019 में राजनाथ सिंह पीएम बन सकते हैं।

शीला भट्ट लंबे समय से राष्‍ट्रीय स्‍तर पर कांग्रेस, बीजेपी कवर करती रही हैं। ट्वीट के जरिए किए उनके इस दावे पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोग इस अनुमान पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस अभी भी नरेंद्र मोदी को समझ नहीं पाई है। नरेंद्र मोदी को पता है कि जीत कैसे हासिल की जाती है। लिहाजा, भाजपा जीतेगी और पीएम भी वही बनेंगे। हालांकि, कुछ लोगों को शीला भट्ट के दावे के अनुरूप उम्मीद जता रहे हैं कि 2019 में मोदी की हार हो सकती है और कांग्रेस लाभ में रह सकती है।

Congress’s top leaders while briefing media off the record are claiming Modi won't be PM if BJP tally in 2019 goes below 240/245 and someone like Rajnath Singh will be PM. Congress will get minimum 125 seats.If number increases, there will be non-BJP government. 1/2 — Sheela Bhatt (@sheela2010) February 6, 2018

Congress giving same arguments as it forwarded in 2014. If BJP gets 220 seats allies won’t accept Modi as PM. 2/2 — Sheela Bhatt (@sheela2010) February 6, 2018

That was Rajnath's original plan in 2013-14, that's why he supported Modi all the way.. Alas, thy git majority and that situation didn't arrived in the first place ☺ — Yogi Patel (@TheYogiPatel) February 6, 2018

BJP will loose 80 LS seats between Maharashtra, MP, Rajasthan, Gujarat. — Lajan JO (@DilawarTalkies) February 7, 2018

14 modi won because PPL voted to defeat Congress in 19 PPL will vote for modi for pro incumbency( Garib,gramin, Kisan)+TINA- SCARY oppositin — Kanti Gala (@galakanti) February 7, 2018

@INCIndia has already accepted defeated even before the ball is bowled for 2019 match. Capt @narendramodi is no 1 batsman and the grt chutyen @OfficeOfRG is the capt of the opposition. — MAX (@suren1964) February 7, 2018

Interesting observation. — Tavinder Bindra (@TavinderB) February 7, 2018

Most important is whether entire opposition will unite n fight under RAHUL declaring him as PM candidate of opposition? pre election? — Kanti Gala (@galakanti) February 7, 2018

Something is going wrong in BJP. U can call it under current — Vipingarg (@vipin2garg) February 7, 2018

