गुजरात के राजकोट स्थित AIIMS में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले रतन मेघवाल ने बीते 14 मार्च को आत्महत्या कर ली। स्थानीय पुलिस ने रेल की पटरियों से उनका शव बरामद किया। रतन अपने पीछे एक 18 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ गए, जिसमें साथ पढ़ने वाले 5 छात्रों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए नोट में बताया गया था कि वो उन्हें परेशान करते थे। मारपीट करने के साथ ही उन्हें जातिसूचक गालियां भी देते थे और धमकियां भी।

सुसाइड नोट में एक छात्रा का भी जिक्र था। छात्रा के संबंध में रतन का कहना था कि वो उनकी दोस्त थी। हालांकि, दोनों के बीच पर्सनल ईगो के कारण क्लैश हुआ और धीरे-धीरे बातचीत बंद हो गई। इसका फायदा उनके सहपाठियों ने उठाया। आरोप है कि वो छात्रा का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने में करने लगे। इससे उन्हें खासा तनाव हुआ।

फिलहाल इस मामले में पुलिस ने प्रणव पालीवाल, अस्मित शर्मा, युवराज चौहान, निर्विघ्नम नूर और आयुष यादव को गिरफ्तार किया है। हालांकि, घटना को 19 दिन बीत जाने के बावजूद यह अब भी पहेली बनी हुई है। पुलिस को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि क्या सच में रतन के साथ उत्पीड़न हुआ था या उन्होंने एक काल्पनिक कहानी क्रिएट कर ली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस को अरोपियों के खिलाफ सुसाइड नोट के अलावा कोई और कोई सबूत नहीं मिले हैं।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार छात्र के पिता मोहनलाल चौहान जो मूल रूप से राजस्थान के जैसलमेर के फलसुंड गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनके बेटे को प्रताड़ित किया गया है। वो इतना कमजोर नहीं था कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाए। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की शुरुआत इस साल जनवरी के आखिर में हो गई थी।

उन्होंने कहा कि जनवरी के आखिर में कॉलेज प्रबंधन ने फोन करके बताया कि उनका बेटा हॉस्टल से कहीं गायब हो गया है। रतन कॉलेज में 17 पन्नों का एक नोट छोड़ककर कहीं चला गया है। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने उसे रेलवे ट्रैक के पास से बरामद कर लिया था। इधर, सूचना पाकर आनन-फानन अपने भाई संग राजकोट पहुंचे मोहनलाल उसे अपने साथ वापस घर ले आए थे।

दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटे को कॉलेज से ब्रेक लेने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि वो अगर चाहे तो डिग्री एक साल लेट कर ले। एक साल बैक लगने से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि, लगभग सवा महीने से अधिक घर में रहने के बाद वो परीक्षा देने की बात कहकर राजकोट लौट गया। उसने कहा कि पुराने मामले (सहपाठियों द्वारा मारपीट) भी निपट चुके हैं।

बकौल पिता घटना से पहले उसने फोन पर जानकारी दी थी कि वो अपने एक दोस्त के घर जा रहा है। वहां से वो फिल्म देखने जाएगा, इसलिए हॉस्टल नहीं लौटेगा। लेकिन दोस्त का नाम उसने नहीं बताया था। बाद में उसका मोबाइल बंद आने लगा। अगली सुबह मोबाइल पर घंटियां गईं पर फोन उसने नहीं किसी पुलिसकर्मी ने उठाया और बताया कि उसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा है।

रतन के छोटे भाई और चाचा ने भी उसके साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही कॉलेज प्रशासन के सहयोग नहीं करने की भी बात कही है। रतन के छोटे भाई भीमाराव चौहान ने बताया कि बड़े भाई ने उसे बताया था कि कॉलेज के कुछ छात्र उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्हें अंधेरे कमरे में नग्न करके पीटा गया है। साथ ही उनके करियर को बर्बाद करने की धमकी दी गई है। इससे वो अवसाद में चले गए।

इधर, पूरे मामले में राजकोट एसपी जगदीश बांगडवा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। केवल छात्र द्वारा लिखे गए नोट के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रतन पहले भी मारपीट की बात कहकर हॉस्टल से गायब हुआ था, लेकिन वो हमें मिल गया था। तभी उसके शरीर पर न तो चोट के निशान थे और न कोई मेडिकल रिपोर्ट।

अधिकारी ने कहा कि हमने उसके द्वारा लिखी गई दोनों सुसाइड नोट की साइकेट्रिक एक्सपर्ट से विश्लेषण करवाई है। एक्सपर्ट्स का मत है कि जिस तरह से नोट लिखा गया है उससे प्रतीत होता है कि यह एकतरफा प्यार के बाद इल्यूजन से घटनाओं की कल्पना करके लिखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स ये मानने लगता है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, जबकि सच में ऐसा नहीं हुआ होता है। सुसाइट नोट का पैटर्न इस बात को बयां करता है।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार रतन को दिमाग के डॉक्टर घनश्याम कुलवाल से भी दिखाया गया था। जोधपुर के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें उनके परिजन दो बार यहां लेकर आए थे। उन्हें मानसिक परेशानी थी। वो गुमसुम रहते थे। उन्हें शकी विचार भी आते थे। उनके पिता के अनुसार बीते आठ साल से उन्हें यह परेशानी थी। मैंने कुछ साइक्लोजिकल टेस्ट लिखकर उन्हें भर्ती कराकर ट्रीटमेंट कराने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

डिस्क्लेमर: मानसिक सेहत और आत्महत्या रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप या आपके कोई परिचित किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, अवसाद या संकट से गुजर रहे हैं, तो कृपया मदद मांगें। आप अकेले नहीं हैं। सहायता के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:”

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