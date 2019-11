मशहूर फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने अपने एक बयान में कहा है कि ‘उन्हें भाजपा के रंग में रंगने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह उनके झांसे में नहीं आएंगे।’ बता दें कि रजनीकांत ने शुक्रवार को चेन्नई में राजकमल फिल्मस इंटरनेशनल के नए ऑफिस में दिवंगत फिल्म निर्देशक के.बालाचंद्र की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रजनीकांत ने कहा कि ‘तिरुवल्लुवर को भगवा रंग में रंगना भाजपा का एजेंडा था। कुछ लोग और मीडिया मुझे भाजपा के रंग में रंगना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के साथ किया था, लेकिन ना तो तिरुवल्लुवर और ना ही मैं उनके इस जाल में फंसने वाले हैं।’

मशहूर फिल्म अभिनेता ने कहा कि ‘कुछ लोग यह भी यह साबित करना चाहते हैं कि मैं भाजपा का आदमी हूं, लेकिन यह सच नहीं है। कोई भी राजनैतिक पार्टी खुश होगी, जब उनकी पार्टी में कोई शामिल होता है, लेकिन यह मुझ पर है कि मुझे क्या फैसला लेना है। हालांकि अब मुझे लगता है कि ये मुद्दे बीती बात हो चुके हैं। कई अन्य मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरुरत है। मुझे लगता है कि ये बेकार मुद्दे हैं।’

थिलुवल्लुवर मशहूर तमिल कवि थे। उल्लेखनीय है कि रजनीकांत इससे पहले कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की तारीफ कर चुके हैं। जिसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रजनीकांत भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि रजनीकांत के ताजा बयान को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

#WATCH Rajinikanth says, “There has been an attempt to paint me in colours of BJP like it was done to Thiruvalluvar (Tamil poet) statue. Neither Thiruvalluvar nor I will fall into their trap.” pic.twitter.com/EMhPrrivB8

— ANI (@ANI) November 8, 2019