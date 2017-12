दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने साल के आखिरी दिन अपनी राजनीतिक पारी का ऐलान कर दिया है। चेन्नई के राघवेन्द्र हॉल में समर्थकों को संबोधित करते हुए सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि वे राजनीति में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति से डर नहीं लगता है, लेकिन वह मीडिया से जरूर डरते हैं। रजनीकांत ने कहा कि उनका राजनीति में आना वक्त की जरूरत है। रजनीकांत ने कहा कि वे राजनीति में पावर, पैसा और पॉलिटिक्स के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वह अपनी पार्टी बनाएंगे और अगले विधानसभा चुनाव में वह सभी 234 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। रजनीकांत ने कहा कि तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया। रजनीकांत की हर घोषणा पर उनके समर्थकों में खुशी का आलम है और वे लोग अपने सुपरस्टार के राजनीति में आने का स्वागत कर रहे हैं। रजनीकांत ने दावा किया कि वे तमिलनाडु की राजनीतिक व्यवस्था को बदलकर रख देंगे। उन्होंने कहा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है।

In next assembly elections I will form a party and will contest all constituencies in Tamil Nadu : #Rajinikanth pic.twitter.com/86ElT08qU3 — ANI (@ANI) December 31, 2017

रजनीकांत ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर नेता हमसे ही हमारे धन और जमीन को लूट रहे है, हमें जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की जरूरत है। रजनीकांत ने तमिलनाडु की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में लोकतंत्र गड़बड़ हालत में है। उन्होंने कहा, ‘सभी दूसरे राज्य तमिलनाडु का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर मैं इस वक्त फैसला नहीं लूंगा तो मैं अपने आप को दोषी मानूंगा।’ रजनीकांत ने कहा कि उनकी पार्टी के तीन मंत्र होंगे। ये तीन मंत्र सच्चाई, काम और विकास होंगे।

Democracy is in bad shape right now, all other states have been making fun of us(Tamil Nadu), I will feel guilty if I don’t take this decision now: #Rajinikanth pic.twitter.com/E4d5Kc9hw7 — ANI (@ANI) December 31, 2017

In the name of democracy politicians are robbing us of our own money on our own land. We need to bring a change from the base: #Rajinikanth pic.twitter.com/T06FhxRpXV — ANI (@ANI) December 31, 2017

