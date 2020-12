जाने-माने ऐक्टर रजनीकांत ने राजनीति में आने का अपना प्लान बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि वह राजनीति में नहीं आएंगे।

हालांकि, उनका कहना है कि वह इस दौरान जनता के लिए काम करते रहेंगे। सियासत में न आने का फैसला रजनीकांत ने स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है। मंगलवार को उन्होंने तीन पन्नों का बयान जारी कर यह ऐलान किया।

