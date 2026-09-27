Rajiv Chandrashekhar on Rahul Gandhi FIR: केरल की राजनीति में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।

राहुल गांधी को ‘धोखेबाज’ कहे जाने पर मचे बवाल के बीच राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन के बयानों पर जोरदार पलटवार किया है। यह पूरा राजनीतिक विवाद शनिवार को उस समय शुरू हुआ जब राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि देश की जनता ने कांग्रेस को उसकी “भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति, विकास की धीमी गति और रोजगार की कमी” के कारण सत्ता से बाहर किया है।

I stand corrected .



Rahul Gandhi is not Indian politics greatest creative fabricator.@RahulGandhi is Indias biggest fraud.



Every decision by @ECISVEEP abt #SIR was an unanimous one. https://t.co/JiKdGoRwOj pic.twitter.com/GeiwjrfYTh — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@RajeevRC_X) September 26, 2026

एक्स पर चढ़ा सियासी पारा

इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) अभियान का समर्थन करते हुए इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी कदम बताया था। राजीव चंद्रशेखर की टिप्पणियों के बाद कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा कर राहुल गांधी के खिलाफ की गई भाषा की कड़े शब्दों में निंदा की।

सतीशन ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत और अपमानजनक बयानबाज़ी को किसी भी तरह से स्वस्थ राजनीतिक आलोचना नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों पर चंद्रशेखर के रुख पर भी सवाल उठाए थे।

वीडी सतीशन के हमले का दिया जवाब

सतीशन के इस हमले का जवाब देते हुए रविवार को राजीव चंद्रशेखर ने ‘एक्स’ पर एक विस्तृत बयान जारी किया। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि वह सामान्यतः अपने राजनीतिक विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले करने से बचते हैं, लेकिन राहुल गांधी की लगातार गैर-जिम्मेदाराना बयानबाज़ी के कारण उन्हें ऐसा रुख अपनाने के लिए “मजबूर” होना पड़ा है।

कांग्रेस नेता पर हमला जारी रखते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में देश के थके और आक्रोशित मतदाताओं द्वारा खारिज किए जाने के बाद से राहुल गांधी का पूरा राजनीतिक करियर केवल और केवल झूठ, अपमान और समाज को बांटने वाली नीतियों पर टिका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की राजनीति का मुख्य उद्देश्य देश की संवैधानिक संस्थाओं की साख को लगातार ठेस पहुंचाना है।

‘मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं’

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां करते आ रहे हैं तथा केंद्र सरकार और भाजपा के संबंध में भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “मुझे राहुल गांधी और उनकी राजनीति को भ्रष्टाचार व छल पर आधारित बताने तथा उन्हें ‘धोखेबाज’ कहने में कोई हिचकिचाहट या संकोच नहीं है।”

SIR विवाद और फर्जी मतदाताओं पर बड़ा दावा

चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का बचाव करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि मतदाता सूचियों को पूरी तरह पारदर्शी और सटीक बनाना लोकतंत्र के हित में है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची से फर्जी, काल्पनिक और अवैध मतदाताओं के नामों को हटाया जाना बेहद आवश्यक है और यह काम हर हाल में पूरा किया जाएगा।

चंद्रशेखर ने वीडी सतीशन पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि एसआईआर (SIR) को लेकर सतीशन के विचार उनकी अपनी ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के रुख से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वह सतीशन की आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन राज्य के प्रमुख विपक्षी नेता होने के नाते उन्होंने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करना उचित समझा।

‘पीएम और चुनाव आयोग से माफी मांगें राहुल’

राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने एक सीधा शर्तीय प्रस्ताव रखते हुए कहा कि अगर कांग्रेस वास्तव में व्यक्तिगत हमलों को लेकर गंभीर है, तो उसे पहले अपने नेता से माफी मंगवानी चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा, “यदि आप राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘देशद्रोही’ कहने और निर्वाचन आयोग के बारे में झूठ फैलाने के लिए देश से माफी मंगवा देते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि उन्हें ‘धोखेबाज’ कहना बंद कर दूंगा।”

अपनी बात का अंत करते हुए भाजपा नेता ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झूठ, अधूरे वादों, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को ही अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बनाए रखेंगे, तो उन्हें हर मंच पर बेनकाब किया जाएगा और ‘धोखेबाज’ कहकर पुकारा जाता रहेगा।

दिल्ली में एसआईआर की समय-सीमा शनिवार को चौथी बार बदली गई। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख 4 नवंबर से बढ़ाकर 4 दिसंबर कर दी है और लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का और समय दिया है। पढ़िए पूरी खबर…