तिरुवनंतपुरम–हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एक कोच में शनिवार की सुबह अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। आग ट्रेन के बी-1 कोच में लगी। हादसा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में लूनी रिछा (LNR) और विक्रमगढ़ आलोट (VMA) स्टेशनों के बीच डाउन लाइन पर 729/02 (इंजन की तरफ) और 728/14-16 (एसएलआर की तरफ) हुआ। आग लगते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा डिविजन के अनुसार ट्रेन संख्या 12431 तिरुवनंतपुरम–हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एसएलआर एंड के पास स्थित बी-1 कोच में शनिवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे आग लगी थी। सूचना मिलते ही रेलवे ने तुरंत ओएचई यानी बिजली सप्लाई बंद कर दी, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके।

घटना के बाद प्रभावित बी-1 कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। रेलवे प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में किसी यात्री या रेलवे कर्मचारी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है।

आग लगने की घटना के कारण ट्रेन संख्या 12955 को महिदपुर रोड (MEP) स्टेशन पर रोकना पड़ा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित रेलखंड को जल्द साफ कर ट्रेनों का संचालन सामान्य कर दिया जाएगा। फिलहाल रेलवे प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है।