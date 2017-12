वायरल वीडियो: मोदी के नाम पर राजदीप ने ली चुटकी तो मिस वर्ल्ड छिल्लर बोलीं- मेरे लिए देश पहले

मिस वर्ल्ड 2017 बनने के बाद मानुषी छिल्लर की हर राय पर मीडिया की नजर रहती है। ऐसे ही एक इंटरव्यू के दौरान रोचक वाकया हुआ जब पत्रकार राजदीप सरदेसाई मानुषी का इंटरव्यू ले रहे थे। राजदीप सरदेसाई ने मानुषी छिल्लर से सवाल पूछा कि उनका पसंदीदा राजनेता कौन है? इस सवाल को सुनने के बाद मानुषी छिल्लर कुछ सेकेंड के लिए रुक गईं। इसके तुरंत बाद राजदीप सरदेसाई ने चुटकी ली और कहा कि फेवरिट राजनेता के नाम पर आप सोचने क्यों लगीं। राजदीप सरदेसाई ने कहा, ‘ये तो आप सोच रही हैं, कल तो आप नरेंद्र मोदी जी से मिलीं, अगर आप उनका नाम नहीं लेंगी तो आप परेशान हो जाएंगी, अगर आप मोदी जी का नाम लेती हैं तो सचिन पायलट परेशान हो जाएंगे कि आपने राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया। आप ये बताइए कि आपका फेवरिट नेता कौन है’? दरअसल राजदीप सरदेसाई मानुषी छिल्लर को हल्के-फुल्के अंदाज में ही सही उलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राजदीप के सवालों के इन तीर से मानुषी छिल्लर जरा भी परेशान नहीं हुईं।

Epic slap to Rajdeep Sardesai by Ms World 2017

“Favourite politician for me is the Prime Minister irrespective of who hold the office because for me country comes first.” – Manushi Chillar pic.twitter.com/gwBKK3nXMM

— Sriram (@srirambjp) December 10, 2017