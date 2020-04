‘तब्लीगी जमात ने दो राज्यों में कितना कहर ढाया?’ रजत शर्मा ने दिए आंकड़े तो यूजर्स बोले- मोदी सरकार क्यों नहीं लेती ऐक्शन?

देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात के मरकज में शामिल कुछ लोगों के कोरोना पॉज़िटिव होने के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये लोग दिल्ली से अन्य राज्यों के लिए निकल गए थे तो ऐसे में उन्हें खोजा जा रहा है ताकि उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। इस कार्यक्रम में शामिल कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा और बढ़ गया। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने ट्वीट कर कुकष्ह आंकड़े शेयर किए हैं। शर्मा के इस ट्वीट पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं।

तब्लीगी जमात ने दो राज्यों में कितना कहर ढाया इसको लेकर शर्मा ने एक ट्वीट किया। शर्मा ने लिखा “तब्लीगी जमात ने दो राज्यों में कितना कहर ढाया, देखें- पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 183 नए केस आए, इनमें 154 केस तब्लीगी से जुड़े थे। तमिलनाडु में 10 दिन पहले 59 मरीज़ थे, तब्लीगी पहुंचे, इस वक्त 911 केस हैं, जिनमें 833 तब्लीगी से जुड़े हैं। क्या मौलाना साद के पास है कोई जवाब?

