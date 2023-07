कैसे शुरू हुआ था रजत शर्मा का शो ‘आप की अदालत’? राजनीति का यह दिग्गज बना पहला मुजरिम

कार्यक्रम के 21 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई मंत्री, राजननेता, शीर्ष उद्योगपति, स्टार खिलाड़ी, बॉलीवुड हस्तियां पहुंची थीं।

आप की अदालत कार्यक्रम के 21 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ रजत शर्मा। (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

पिछले करीब 30 साल से लोगों का मनपसंद कार्यक्रम बना “आप की अदालत” में अब तक समाज की हर विधा के जाने माने लोग मुजरिम बन चुके हैं। चाहे वे राजनेता हों, सिने स्टार हों, खिलाड़ी हों, धर्मगुरु हों, संगीतज्ञ हों या अन्य क्षेत्र की बड़ी हस्ती हों, इस अदालत ने सबके काले चिट्ठे खोले गये और जनता के सामने उनकी जवाबदेही तय की गई। इस अनोखी अदालत के शुरू होने की कहानी भी कार्यक्रम की तरह बड़ी दिलचस्प है। टेलीविजन के इतिहास में लंबे समय से लगातार चल रहे इस कार्यक्रम के बारे में खुद रजत शर्मा ने बताया। दिल्ली से मुंबई के बीच फ्लाइट में आया विचार, गुलशन ग्रोवर बने वजह उन्होंने कहा कि 1992 में उद्योगपति और एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के मालिक सुभाष चंद्रा ने जीटीवी को शुरू किया था। तब रजत शर्मा मुंबई के एक अखबार के संपादक थे। एक दिन वे दिल्ली से मुंबई जा रहे थे। जिस फ्लाइट में वे सवार थे, उसी में उनके साथी एक्टर गुलशन ग्रोवर और सुभाष चंद्रा भी थे। सुभाष को देखकर गुलशन ने रजत शर्मा से कहा कि इनके चैनल पर मेरा एक इंटरव्यू आ जाए तो बड़ा फायदा हो जाएगा। जीटीवी के सुभाष चंद्रा को सुझाव में दिखा था दम रजत शर्मा ने यह बात सुभाष चंद्रा को बताई तो उन्होंने उनसे कहा कि इंटरव्यू वे ही ले लें। रजत शर्मा ने दो लोगों के बीच इंटरव्यू को बहुत फायदे वाला काम नहीं समझा। उन्होंने सुझाव दिया कि जो लोग सेलेब्रिटी हैं, फिल्म स्टार हैं, खिलाड़ी हैं, राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं उनको बुलाइए, एक कटघरे में बैठाइए, सामने जनता हो, उन पर इल्जाम लगाए जाएं, उनसे सफाई मांगी जाए, जिम्मेदारी तय की जाए, तब बहुत अच्छा रहेगा। बात वहीं खत्म हो गई। फ्लाइट लैंड होने के बाद सब लोग उतरकर चले गये। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि ‘आप की अदालत’ की शुरुआत कैसे हुई. अब फिर किसी ने पूछा है. इस शो का idea कहाँ से आया? मेरी ज़िंदगी कैसे बदली? इतिहास कैसे बना? मैं बता देता हूँ कैसे बातों बातों में आप की अदालत का जन्म हुआ.#AapKiAdalat #IndiaTV pic.twitter.com/TJfVmJAx6E — Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) July 13, 2023 रजत शर्मा ने कहा कि एक दिन सुभाष चंद्रा ने फोन किया और मिलने के लिए उनके आफिस आए। इस दौरान सुभाष चंद्रा ने उनसे कहा कि वे जो सुझाव दिये थे, उसका क्या हुआ। रजत शर्मा ने कहा कि वे ऐसे ही बोल दिये थे। वह हवाबाजी थी। कोई कटघरे में नहीं आएगा। उसको छोड़िए। लेकिन सुभाष चंद्रा नहीं माने। उसके बाद वे कई बार मिले और उसको करने के लिए दबाव बनाते रहे। एक दिन अपने क्रिएटिव डायरेक्टर्स कमलेश पांडेय और करुणा सप्तानी को भेजा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को करते हैं और आप सवाल पूछेंगे। रजत शर्मा ने कहा कि मुझे टीवी में काम करने का कोई आयडिया नहीं है। फिर भी वे नहीं माने और लगातार दबाव बनाते रहे। यहां तक कहा कि रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा बना तो टेलीकास्ट करेंगे, नहीं तो जंक कर देंगे। रजत शर्मा ने यह भी कहा कि इसका खर्च भी आप लोग उठाएंगे, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है। इसके बाद यह कार्यक्रम शुरू हुआ और पहला शो 12 फरवरी 1993 को लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ। कार्यक्रम के 21 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत कई मंत्री, राजननेता, शीर्ष उद्योगपति, स्टार खिलाड़ी, बॉलीवुड हस्तियां पहुंची थीं।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram