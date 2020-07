राजस्थान में सियासी उठापटक और सचिन पायलट के बागी होने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों से तीन साथियों का रवैया ‘आ बैल मुझे मार’ वाला रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि, हमें ऐसा करने में कोई खुशी नहीं है लेकिन इन साथियों का रैवैया ही ऐसा रहा है। इनकी हाईकमान से शिकायत भी नहीं की गई।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, हमें कोई खुशी नहीं है, हमें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ रहा है। हमारे तीन साथी पिछले 6 महीने से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मैंने इन लोगों की शिकायत हाईकमान से भी नहीं की कि इनको हटाओ। उसके बावजूद उनका जो रवैया रहा है छह महीने से वो आ बैल मुझे मार वाला रहा है। रोज ट्वीट करते हैं रोज स्टेमेंट देते रहते हैं। जबतक कोई मुख्यमंत्री है तबतक यह करना होता है कि आम लोगों की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे और कैबिनेट में सब सहयोगी होते हैं बॉस कोई नहीं होता है। जो विधायक आए हैं जीतकर चाहे वो कोई भी हो मैंने सबके काम किए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया उनका दिल जानता है।

#WATCH: The attitude was similar to the saying ‘aa bail mujhe maar’ given the tweets & statements of last few months… I’ve been impartial to all MLAs…no one is happy about the decisions & we tried to reach out but hobnobbing with BJP has taken place: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/04YqEbFcTV

— ANI (@ANI) July 14, 2020