राजस्थान में लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने अजीबोगरीब फरमान सुनाया है। अब राजस्थान के गर्ल्स स्कूलों में ‘जवान ‘ टीचर नहीं पाएंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने शुक्रवार को कहा कि लड़कियों के सरकारी स्कूलों में 50 साल की कम उम्र के अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे। शिक्षा मंत्री के इस फैसले कि आलोचना की जा रही है और अपरिपक्व बताया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यापक संघ और अध्यापकों से बातचीत के बाद हम एक खाका तैयार करेंगे जिससे की गर्ल्स स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा महिला टीचरों की नियुक्ति करेंगे। ताकि लड़कियों को किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े।

Rajasthan state education minister, Govind Singh Dotasra: After talking to teachers orgs and teachers, we will prepare a road-map and formulate a policy to appoint more and more female teachers at girls schools, so that no problem arises for the girls students in the time to come https://t.co/6ohjDhurKp

